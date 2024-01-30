Сделал очень рискованную ставку: почему Трамп не хочет компромисса по помощи Украине

В США активно готовятся к выборам, которые запланированы на осень 2024 года. Дональд Трамп лидирует в праймериз и вероятно станет единственным кандидатом от Республиканской партии. Он готов ко всему, чтобы победить Джо Байдена и, к сожалению, от этого может пострадать Украина.

Сейчас Трамп оказывает мощное влияние на сенаторов и особенно на конгрессменов-республиканцев. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, объяснив это тем, что политик фактически уже является определённым кандидатом от этой партии.

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Украина стала заложницей конфликта

Дональд Трамп существенно формирует внутреннюю и электоральную политику Республиканской партии. Он может влиять на то, кто будет выдвигаться в Конгресс США, который будет переизбираться одновременно с президентом, а также на выдвижение некоторых сенаторов.

Поэтому сенаторы, конгрессмены, которые симпатизировали Украине, вынуждены ориентироваться на Трампа, потому что иначе у них могут возникнуть проблемы даже с самой возможностью выдвинуться от Республиканской партии.

Проблема не только в Украине. Мы, как Израиль и Тайвань, стали заложниками конфликта. Сейчас главная проблема это граница с Мексикой, миграционное законодательство. И тут заметно, что Трамп сделал очень рискованную ставку,

– подчеркнул Владимир Фесенко.

Вместо того что найти сбалансированное компромиссное разрешение конфликта, как это делают в демократических странах, среди которых и есть США, – Трамп решил поднять ставки. Сейчас он фактически разрушает любую основу для компромисса, ведь хочет, чтобы Байден полностью проиграл.

"Да, будет риск для границы, да, пусть еще год будут проблемы с нелегальной миграцией, но для Трампа именно этот вопрос должен стать главным во время избирательной кампании. Ему важно, чтобы Байден полностью провалился", – добавил политолог.

Могут ли найти другое решение для получения помощи

Задержки с денежными средствами для Украины, Израиля и Тайваня стали следствием политической борьбы в США. В этой ситуации сторонам нужно искать компромиссы, например, договариваться, чтобы за военную помощь голосовали отдельно, не привязывая этот вопрос к границе с Мексикой.

Однако кажется, что Трамп ни в коем случае не хочет договариваться с Байденом и искать хоть какие-то компромиссы. Именно это и представляет серьезную проблему.

К сожалению, риски действительно достаточно велики. Насколько я понимаю, сейчас продолжаются наверное последние попытки найти компромиссы, ведь говорится об интересах США: внутренняя безопасность, безопасность на границе и внешнеполитические интересы,

– заметил Фесенко.

Помимо этого, непринятие решения о выделении средств станет серьезным ударом по международной безопасности США. Поэтому сейчас страна ищет дополнительные варианты, чтобы как-то это сделать.

"Были договоренности с Грецией, чтобы они дали нам очередной пакет военной помощи из своих запасов, а США потом это компенсируют. Также увеличивается помощь от стран Евросоюза, Великобритании" – рассказал политолог.

К сожалению проблему не могут полностью компенсировать западные партнеры, но остается надежда на то, что политикам хватит рациональности и компромиссы все же будут найдены.

Трамп сделал ставку на очень агрессивную борьбу и эта проблема может привести к серьезному внутриполитическому кризису,

– подытожил Владимир Фесенко.

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