Сделал очень рискованную ставку: почему Трамп не хочет компромисса по помощи Украине
В США активно готовятся к выборам, которые запланированы на осень 2024 года. Дональд Трамп лидирует в праймериз и вероятно станет единственным кандидатом от Республиканской партии. Он готов ко всему, чтобы победить Джо Байдена и, к сожалению, от этого может пострадать Украина.
Сейчас Трамп оказывает мощное влияние на сенаторов и особенно на конгрессменов-республиканцев. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, объяснив это тем, что политик фактически уже является определённым кандидатом от этой партии.
Читайте также Колючая проволока Трампа: что не так с историей о "войне в Техасе" и массовом вторжении мигрантов
Украина стала заложницей конфликта
Дональд Трамп существенно формирует внутреннюю и электоральную политику Республиканской партии. Он может влиять на то, кто будет выдвигаться в Конгресс США, который будет переизбираться одновременно с президентом, а также на выдвижение некоторых сенаторов.
Поэтому сенаторы, конгрессмены, которые симпатизировали Украине, вынуждены ориентироваться на Трампа, потому что иначе у них могут возникнуть проблемы даже с самой возможностью выдвинуться от Республиканской партии.
Проблема не только в Украине. Мы, как Израиль и Тайвань, стали заложниками конфликта. Сейчас главная проблема это граница с Мексикой, миграционное законодательство. И тут заметно, что Трамп сделал очень рискованную ставку,
– подчеркнул Владимир Фесенко.
Вместо того что найти сбалансированное компромиссное разрешение конфликта, как это делают в демократических странах, среди которых и есть США, – Трамп решил поднять ставки. Сейчас он фактически разрушает любую основу для компромисса, ведь хочет, чтобы Байден полностью проиграл.
"Да, будет риск для границы, да, пусть еще год будут проблемы с нелегальной миграцией, но для Трампа именно этот вопрос должен стать главным во время избирательной кампании. Ему важно, чтобы Байден полностью провалился", – добавил политолог.
Могут ли найти другое решение для получения помощи
Задержки с денежными средствами для Украины, Израиля и Тайваня стали следствием политической борьбы в США. В этой ситуации сторонам нужно искать компромиссы, например, договариваться, чтобы за военную помощь голосовали отдельно, не привязывая этот вопрос к границе с Мексикой.
Однако кажется, что Трамп ни в коем случае не хочет договариваться с Байденом и искать хоть какие-то компромиссы. Именно это и представляет серьезную проблему.
К сожалению, риски действительно достаточно велики. Насколько я понимаю, сейчас продолжаются наверное последние попытки найти компромиссы, ведь говорится об интересах США: внутренняя безопасность, безопасность на границе и внешнеполитические интересы,
– заметил Фесенко.
Помимо этого, непринятие решения о выделении средств станет серьезным ударом по международной безопасности США. Поэтому сейчас страна ищет дополнительные варианты, чтобы как-то это сделать.
"Были договоренности с Грецией, чтобы они дали нам очередной пакет военной помощи из своих запасов, а США потом это компенсируют. Также увеличивается помощь от стран Евросоюза, Великобритании" – рассказал политолог.
К сожалению проблему не могут полностью компенсировать западные партнеры, но остается надежда на то, что политикам хватит рациональности и компромиссы все же будут найдены.
Трамп сделал ставку на очень агрессивную борьбу и эта проблема может привести к серьезному внутриполитическому кризису,
– подытожил Владимир Фесенко.
Что известно о военной помощи США
- СМИ пишут, что Конгресс приближается к заключению соглашения с администрацией Байдена о новых мерах пограничного контроля. Ранее сообщалось, что президент США готов идти на уступки в вопросах миграционной политики, если это позволит разблокировать военную помощь Украине. Речь идет о 60 миллиардах долларов.
- В Белом доме заявляли, что промедление с принятием решения может повлечь за собой катастрофические последствия для Украины. Координатор Совета нацбезопасности Джон Кирби сказал, что затягивание процесса пошатнет американское лидерство в мире. Он упомянул, что ранее США оказывали Украине критическую помощь ,на что ориентировались другие союзники.
- Владимир Зеленский выразил надежду, что США все-таки проголосуют за выделение средств. По его словам, Европа не сможет предоставлять оружие и финансы на таком уровне как Соединенные Штаты. Он добавил, что Владимир Путин непременно воспользуется этой ситуацией. Также это будет сигналом, что НАТО уже не столь прочное.