США готовят пакет на 725 миллионов: AP предполагает, что Украина получит больше ATACMS

США готовятся отправить Украине очередные 725 миллионов военной помощи. Новый пакет может включать системы борьбы с беспилотниками и боеприпасы для HIMARS.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Asossiated Press. Заметим, что соответствующий пакет на 725 миллионов от США на прошлой неделе анонсировал Владимир Зеленский.

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Будут ли ракеты ATACMS в новом пакете

Так, AP пишет, что новые поставки боеприпасов для HIMARS могут указывать, что на поле боя направлено больше дальнобойных ракет.

Двое американских чиновников, которые на условиях анонимности обсуждали пакет до его объявления, не подтвердили, что речь идет именно о ракетах ATACMS. Однако Украина настаивает на получении именно этого оружия, чтобы поражать дополнительные цели внутри России.

Справка. Для запуска ракет ATACMS используют не самолеты, а РСЗО HIMARS или MLRS.

Новая помощь от США на 725 миллионов также включает больше противопехотных мин. Украина хочет их получить, чтобы замедлить российские и северокорейские наземные силы в Курской области.

Заметим, во время визита канцлера Германии Олафа Шольца Зеленский прокомментировал его нежелание предоставить Украине Taurus. По словам президента Украины, у него с канцлером много общих взглядов, но есть и разногласия. "Мы постоянно работаем над тем, чтобы в вопросе Taurus у нас было больше общего", – сказал Зеленский.