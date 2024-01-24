Российский публицист из США Андрей Пионтковский сказал 24 Каналу, что считает этот план "прекрасным", ведь даст Украине возможность победить Россию в кратчайшие сроки. Речь идет о дистанционном освобождении Крыма с помощью достаточного количества истребителей F-16 и ракет с дальностью в 300 километров.

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"Это будет огромным военным успехом украинской армии, потому что снабжение всего корпуса оккупационных войск происходит через Крым. Кроме того, это огромное психологическое и политическое поражение для Путина, для всего режима в целом", – подчеркнул Пионтковский.

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В Конгрессе драматическая ситуация. Большинство членов Палаты представителей последовательно выступают за поддержку Украины, и республиканцы тоже. Но группа из 5–6 самых ярых трампистов, в частности Марджори Тейлор Грин, распространяют слухи об Украине и, вероятно, шантажируют спикера Майка Джонсона устранением.

Они уже сделали это с двумя его предшественниками. Поскольку у республиканцев небольшое, буквально в 3–4 голоса, большинство в Палате представителей, то 5–6 республиканцев могут инициировать смену спикера. Теперь весь Вашингтон знает, что Джонсон сомневается. Ему прямо сказали: если поставишь на голосование вопрос помощи Украине, то через несколько часов ты перестанешь быть спикером,

– отметил Пионтковский.

Если Конгресс не проголосует за этот проект, США продемонстрируют свою недееспособность и могут быть вычеркнуты из истории как мировое государство. Не могут прихоти нескольких людей управлять процессом.

Помощь Украине – вопрос геополитического значения

В Европе начали говорить о неизбежной войне с Россией и о важности реформирования своих армий. В частности, министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что нужно пять лет подготовки и тогда, мол, они будут готовы к войне с Путиным.

Однако есть более простой путь – вооружить Украину, чтобы она могла победить российскую армию на своей территории.

Либо Украина одержит победу над Путиным сегодня, либо Европа проиграет эту войну завтра. Если украинская армия не получит нужный для победы набор вооружения и Путин победит, то все эти европейские планы "подготовиться за пять лет" не будут иметь никакого значения,

– констатировал Пионтковский.

Победа Украины теперь решит судьбу мира на ближайшие десять лет. Важно, чтобы это произошло до президентских выборов в США. Ведь победа Дональда Трампа, несмотря на все успокаивающие прогнозы, может быть роковой для Киева.

Его заявление, что якобы в течение 12 часов договорится с Путиным и остановит войну, можно интерпретировать только одним способом. Потенциальный президент США может договориться о капитуляции Украины.

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