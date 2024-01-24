Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський сказав 24 Каналу, що вважає цей план "чудовим", адже це дасть Україні змогу перемогти Росію в найкоротший строк. Ідеться про дистанційне звільнення Криму за допомогою достатньої кількості винищувачів F-16 і ракет із дальністю в 300 кілометрів.

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"Це буде величезним військовим успіхом української армії, бо постачання всього корпусу окупаційних військ відбувається через Крим. Крім того, це величезна психологічна та політична поразка для Путіна, для всього режиму загалом", – наголосив Піонтковський.

Чому досі немає голосування за безпековий пакет

У Конгресі драматична ситуація. Більшість членів Палати представників послідовно виступає за підтримку України, і республіканці теж. Але група з 5 – 6 найзапекліших трампістів, зокрема. Марджорі Тейлор Грін, поширюють чутки про Україну та, імовірно, шантажують спікера Майка Джонсона усуненням.

Вони вже зробили це з двома його попередниками. Оскільки в республіканців невелика, буквально в 3 – 4 голоси, більшість у Палаті представників, то 5 – 6 республіканців можуть ініціювати зміну спікера. Тепер увесь Вашингтон знає, що Джонсон вагається. Йому прямо сказали: якщо поставиш на голосування питання допомоги Україні, то через кілька годин ти перестанеш бути спікером,

– зазначив Піонтковський.

Якщо Конгрес не проголосує за цей проєкт, США продемонструють свою недієздатність і навіть можуть бути викреслені з історії як світова держава. Не можуть забаганки кількох людей керувати процесом.

Допомога Україні – питання геополітичного значення

У Європі почали говорити про неминучу війну з Росією і важливість реформування своїх армій. Зокрема, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що потрібно п'ять років підготовки й тоді, мовляв, вони будуть готові до війни з Путіним.

Однак є значно простіший шлях – озброїти Україну, щоб вона могла перемогти російську армію на своїй території.

Або Україна здобуде перемогу над Путіним сьогодні, або Європа програє цю війну завтра. Якщо українська армія не отримає потрібний для перемоги набір озброєння і Путін переможе, то всі ці європейські плани "підготуватися за п'ять років" не матимуть жодного значення,

– констатував Піонтковський.

Перемога України тепер вирішить долю світу на найближчі 10 років. Важливо, щоб це сталось до президентських виборів у США. Адже перемога Дональда Трампа, попри всі заспокійливі прогнози, може бути фатальною для Києва.

Його заява, що він, мовляв, протягом 12 годин домовиться з Путіним і зупинить війну, можна інтерпретувати лише одним способом. Потенційний президент США може домовитись про капітуляцію України.

Допомога США для України: основне