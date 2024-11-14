Администрация Байдена планирует передать все обещанное Украине оружие до завершения каденции, –Сибига

США до сих пор не передали всю обещанную военную помощь. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что администрация Байдена заверила в предоставлении всего объема обещанной военной помощи до конца своей каденции.

Передает 24 Канал со ссылкой на Андрея Сибигу в эфире телемарафона. Кроме того, США подтвердили намерения оплатить все контракты по программе Ukraine Security Assistance Initiative.

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Когда Украина получу все обещанное оружие от США

Есть конкретные подтверждения относительно военной помощи. Действующая администрация планирует в последние недели своей каденции передать Украине очень существенные объемы военной помощи – и это мы предметно и в деталях обсудили с моим визави,

– рассказал Сибига.

По словам главы МИД, США планируют предоставить все оружие через программу прямых президентских полномочий. Говорится о Presidential Drawdown Authority (PDA), которая предусматривает быструю поставку вооружения со складов Пентагона.

Кроме того, США заверили Украину, что покроют все расходы на контракты по производству оружия, предусмотренные программой поддержки Украины. Помощь по программе Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) поступает медленнее, чем через PDA.

"Это чрезвычайно важно, и такие заверения были получены во время встречи", – резюмировал глава украинской дипломатии.