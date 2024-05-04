В США объяснили цель поддержки Украины в противостоянии агрессии России

Помощь от США является ключевой для Украины в полномасштабной борьбе с российской агрессией. 30 лет назад бывший президент США Билл Клинтон заставил наше государство отказаться от ядерного оружия в интересах России, поэтому в США ответили, готовы ли сейчас брать ответственность за исправление этой ошибки.

США является сильным союзником Украины с первых дней полномасштабной войны и цель оказания помощи этого государства – это уверенная, независимая, демократическая, процветающая Украина, которая имеет способность защитить себя и сдержать будущую агрессию. Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк рассказала, что сейчас США активно ведут переговоры с украинским правительством относительно договоренностей о двустороннем соглашении по безопасности, передает 24 Канал.

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Эта поддержка является мостом

Она подчеркнула, что будущее соглашение по безопасности даст гарантии Украине, людям и правительству, что Соединенные Штаты будут продолжать помогать Украине в будущем, а не только сейчас.

Кроме США, 32 страны, возможно, больше стран, также ведут переговоры о таком двустороннем соглашении. Они подпишут его, чтобы поддержать Украину и ее безопасность. Первоочередной задачей сейчас является создать очень сильную структуру, прежде всего, нынешней поддержки, а также поддержки в будущем.

В США считают, что эта поддержка является мостом, пока Украина не вступит в НАТО, где тогда будете иметь поддержку от него. Кроме того, Соединенные Штаты Америки поддерживают усилия нашей страны по созданию оборонно-промышленной базы различными способами, чтобы помочь увеличить собственное производство. Более того, там также прилагают усилия для увеличения масштабов их производства.

Обязательства на будущее важны

Бриджит Бринк рассказала, что у министра обороны 50 партнеров по безопасности по всему миру, которые продолжают встречаться в рамках "Рамштайна", чтобы помочь нашей стране сейчас, но они также обсуждают, какие будут будущие обязательства.

И в этом двустороннем соглашении о безопасности мы будем говорить о наших будущих обязательствах. И я думаю, что у вас есть около дюжины из других стран, которые вы уже подписали,

– сказала она.

По ее словам, она со своей стороны очень гордится тем, что сделали США, но она также гордится тем, что они делают. Госпожа посол отметила, что очень важно думать, что является обязательствами на будущее, а не только сейчас.

Она подчеркнула, что в США продолжают комплексно над этим работать.