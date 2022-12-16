Крутая вещь, – военный эксперт оценил возможность поставки Украине оборудования JDAM от США

Белый дом планирует передать Украине современное электронное оборудование JDAM. Оно способно превращать неуправляемые авиационные бомбы в управляемые.

Это действительно крутая вещь, поэтому Соединенным Штатам стоит передать соответствующее оборудование Украине. Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт и офицер армии обороны Израиля Игаль Левин.

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Как работает оборудование JDAM

Так, с помощью этого оборудования можно усовершенствовать обычные фугасные бомбы, которыми Россия атаковала роддом или же Драмтеатр в Мариуполе. Это оборудование позволяет неуправляемой бомбе попадать прямо в цель.

Установка JDAM на фугасную бомбу делает ее управляемой бомбой или даже ракетой, поскольку там есть двигатель и навигация. Применяется такая бомба из авиации.

Это будет очень мощное и высокоточное вооружение на базе обычных фугасных бомб – "глупых" бомб, которые штамповали и на Западе, и в Советском Союзе,

– заметил Левин.

По его мнению, Соединенные Штаты передадут нашему государству оборудование JDAM. На данный момент нет никаких причин, почему бы США не передали нам это оборудование.

"Это будет очень мощная помощь украинской авиации для нанесения точных и сильных ударов", – подытожил военный эксперт.

Левин рассказал, как Украине могут помочь JDAM: смотрите видео

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