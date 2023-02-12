Вскоре отправятся на фронт: в Германию прибыл корабль из 60 БМП Bradley для ВСУ
Источник:Nordsee Zeitung
В Германию прибыла первая партия БМП Bradley для Украины. США направили 60 единиц этой техники.
В Транспортном командовании Вооруженных сил США 30 января сообщили, что боевые машины пехоты Bradley отправились в Украину. Корабль отплыл из Северного Чарльстона в штате Южная Каролина.
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В Германию прибыли БМП Bradley для Украины
В пятницу, 10 февраля, в Германию прибыл корабль с военной помощью для Украины от Соединенных Штатов. В частности, на борту находились:
- БМП Bradley,
- ЗРК Avenger,
- БРЕМ M88A2.
Судно Arc Integrity разгрузили в Бремерхафене. Военная техника пока остается в порту, однако вскоре отправится на восток.
Представитель Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер недавно заметил, что обучение украинских военных на БМП Bradley будет проходить на базе общевойсковой подготовки в немецком Графенвере, в Баварии.Обратите внимание! Силы обороны получат M2 Bradley в версии M2A2 ODS
Смотрите фото из порта / Фото Arnd Hartmann
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Что известно о Bradley
- Боевая бронированная машина Bradley перевозит пехоту в зоне боевых действий и ведет вспомогательный огонь.
- Она имеет пушку M242 Bushmaster калибром 25 миллиметров.
- Боекомплект состоит из 300 снарядов. В арсенале БМП – бронебойные подкалиберные и осколочно-фугасные боеприпасы.
- Bradley имеет пусковую установку ПТРК TOW. Кроме этого, дополнительно за пушкой идет пулемет M240C.
- M2 Bradley также располагают Грецией, Хорватией, Саудовской Аравией и Ливаном.