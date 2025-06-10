Украина делает все, чтобы американское оружие поступало, – МИД

Украина работает, чтобы поставки оружия от США продолжались даже после того, как закончится передача помощи, обещанной администрацией Байдена. В то же время наше государство готово покупать американское вооружение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого. Он, к слову, не назвал сроки поступления проголосованных ранее пакетов помощи.

Смотрите также Есть действительно перспективный вариант: как Украина может получать оружие от США

Что говорит МИД о помощи от США

Американская помощь продолжает поступать в Украину. В то же время Тихий рассказал, что Украина ведет активный диалог с США по закупкам американского оружия.

"Украина готова покупать американское оружие, в частности ПВО, Patriot и другие средства, которые все эти годы мы получаем от США", – сказал он.

Его можно будет покупать из различных источников финансирования, в частности в рамках инвестиционного фонда восстановления, который предусматривается соглашением о недрах, где вписана возможность компенсации оружием.

Я рискну заверить украинскую общественность, что украинская дипломатия работает и делает все для того, чтобы оружие американское поступало. И я убежден, что нам удастся найти модальности, решения, которые позволят получать необходимое американское оружие, оборудование, там лицензии, если надо, и другие вещи. И работа над этим продолжается,

– подчеркнул Тихий.

К слову, президент Зеленский сообщил, что США отдали 20 тысяч ракет, обещанных Байденом для Украины, на Ближний Восток.