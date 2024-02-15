Член Республиканской партии Борис Пинкус отметил 24 Каналу, что ее могли спроектировать специально для Украины. Вероятно, говорится именно об американских бомбы GLSDB.
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Поможет уничтожать оккупантов в Крыму
"Бомбу спроектировали специально для Украины – расчет на то, что Украина сможет "долбить" оккупантов хотя бы на своей территории – в Крыму", – сказал член Республиканской партии.
Так, во временно оккупированном Крыму много военных объектов захватчиков. И, по мнению Пинкуса, пока Украина не начнет бить по этим объектам и не начнет проводить сухопутное наступление на полуостров – успехов мы не почувствуем.
Поэтому сегодня такие виды вооружения планируются и поступают. Думаю, ближайшее время станем свидетелями результатов использования Украиной новых видов вооружения,
– подытожил член Республиканской партии.
Что известно о помощи Украине
- Украинские защитники в ближайшее время получат американские бомбы GLSDB. Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что эти бомбы уже направляются в ВСУ.
- Добавим, что умные бомбы GLSDB – гибрид авиабомб и кассетных боеприпасов с дальностью поражения до 150 километров.
- Нидерланды готовят к передаче Украине первую партию истребителей F-16. 5 февраля Минобороны страны сообщило, что предоставят Украине больше самолетов, чем обещали. В целом наше государство получит 24 истребителя от Амстердама. Осенью в Нидерландах говорили, что F-16 поставят уже в 2024 году.
- Брюссель планирует передать Украине 1 155 000 снарядов до конца этого года. Говорится об артиллерийских боеприпасах для Сил обороны.