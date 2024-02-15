Член Республіканської партії Борис Пінкус зазначив 24 Каналу, що її могли спроєктувати спеціально для України. Імовірно, мовиться саме про американські бомби GLSDB.

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Допоможе нищити окупантів у Криму

"Бомбу спроєктували спеціально для України – розрахунок на те, що Україна зможе "довбати" окупантів хоча б на своїй території – у Криму", – сказав член Республіканської партії.

Так, у тимчасово окупованому Криму багато військових об'єктів загарбників. І, на думку Пінкуса, поки Україна не почне бити по цих об'єктах і не почне проводити сухопутний наступ на півострів – успіхів ми не відчуємо.

Тому сьогодні такі види озброєння плануються та надходять. Думаю, найближчим часом чи станемо свідками результатів використання Україною нових видів озброєння,

– підсумував член Республіканської партії.

Що відомо про допомогу Україні