Член Республіканської партії Борис Пінкус зазначив 24 Каналу, що її могли спроєктувати спеціально для України. Імовірно, мовиться саме про американські бомби GLSDB.
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Допоможе нищити окупантів у Криму
"Бомбу спроєктували спеціально для України – розрахунок на те, що Україна зможе "довбати" окупантів хоча б на своїй території – у Криму", – сказав член Республіканської партії.
Так, у тимчасово окупованому Криму багато військових об'єктів загарбників. І, на думку Пінкуса, поки Україна не почне бити по цих об'єктах і не почне проводити сухопутний наступ на півострів – успіхів ми не відчуємо.
Тому сьогодні такі види озброєння плануються та надходять. Думаю, найближчим часом чи станемо свідками результатів використання Україною нових видів озброєння,
– підсумував член Республіканської партії.
Що відомо про допомогу Україні
- Українські захисники найближчим часом отримають американські бомби GLSDB. Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що ці бомби вже прямують до ЗСУ.
- Додамо, що розумні бомби GLSDB – гібрид авіабомб та касетних боєприпасів з дальністю ураження до 150 кілометрів.
- Нідерланди готують до передачі Україні першу партію винищувачів F-16. 5 лютого Міноборони країни повідомило, що нададуть Україні більше літаків, ніж обіцяли. Загалом наша держава отримає 24 винищувачі від Амстердама. Восени у Нідерландах казали, що F-16 поставлять вже у 2024 році.
- Брюссель планує передати Україні 1 155 000 снарядів до кінця цього року. Мовиться про артилерійські боєприпаси для Сил оборони.