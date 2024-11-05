Тогда Россия наконецто–проиграет: что должен сделать Запад, чтобы Путин капитулировал

Ситуация с войной в Украине является достаточно парадоксальной. Путин фактически воюет, в том числе и против Запада. Но США и Европа упорно боятся принимать нужные решения из-за страха "эскалации".

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, заметив, что войну уже давно можно было бы закончить победой Украины и освобождением всех временно оккупированных территорий. Но нужна политическая воля от стран Запада.

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Запад сильно "тормозит"

Как отметил Каспаров, война давно бы закончилась, если бы Украине дали достаточно оружия еще в конце лета-осенью 2022 года, когда российский фронт посыпался. Речь не идет о "космических" масштабах. Нужно просто было достаточно техники, артиллерии, дальнобойного оружия.

Даже в 2023 году можно было бы все закончить. Если бы Украине опять-таки дали достаточно оружия и разрешение делать любые операции на территории России, то можно было бы просто обойти все фортификации к Югу и Востоку Украины.

В США простаивает огромное количество оружия. Там 12 тысяч танков на складах, а задействованы 3 тысячи. Украина же получила 31 танк Abrams. То же самое с ракетными установками, большими дронами. Все это США имеют. Проблема в цели. Если цель – победа Украины и поражение России – ее можно достичь,

– сказал Каспаров.

Запад мог бы значительно больше сделать, чтобы экономически дожать Россию. Но в Штатах волновались за потенциальное увеличение цен на бензин в США, поэтому российская нефть до сих пор продается.

То же самое касается российского, иранского и даже северокорейского оружия, где постоянно находят различные американские компоненты. Это свидетельствует, что вторичных санкций почти не существует. Та же самая история с конфискацией замороженных российских активов на Западе.

Соединенные Штаты и Европа не считают, что они находятся с Россией в войне. Путин с ними воюет, а они боятся Третьей мировой.

Уже Четвертая мировая идет по путинскому календарю, потому что Третьей мировой была Холодная война. А на Западе все боятся Третьей мировой. Тут есть проблема в политической воле. Как можно опираться на законы мирного времени, когда идет война? Вопрос с Венгрией можно было бы за 5 минут решить. Сказать, что на полгода приостанавливают членство и не дают деньги Венгрии. И пусть там Орбан разбирается. Запад имеет колоссальное экономическое и военное преимущество, но не имеет политической воли.

– подчеркнул Каспаров.

Недавно Владимир Зеленский отметил, что пошли важные сдвиги в отношении военной помощи от партнеров. Они начали поставлять больше оружия. В частности это касается артиллерии.