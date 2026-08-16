Руководитель экономических программ центра "Студия стратегических исследований" Александр Чупак в беседе с 24 Каналом объяснил, почему с исторической и политической точек зрения Южная Корея воздерживается от оказания военной помощи. Он высказал предположение о том, какую роль в этой ситуации могут сыграть США.

Что именно удерживает Южную Корею от оказания военной поддержки Украине

Чупак отметил, что Южная Корея исторически стремится дистанцироваться от любых конфликтов, поскольку сама является участником незавершенной войны против Северной Кореи. По его мнению, южнокорейское общество и власти постоянно живут в логике возможной повторной войны, накопления вооружений и подготовки населения.

В то же время Южная Корея, по его словам, является союзницей США, зависит от американских поставок оружия и связана союзническим договором, согласно которому Вашингтон должен оказывать помощь в случае нападения на ее территорию.

Однако в интересах Южной Кореи было бы помочь Украине, ведь это дало бы ей боевой опыт современной войны. Если соседи уже приобретают такой опыт, а Сеул – нет, он оказывается в невыгодном положении. В частности, южнокорейские системы ПВО могли бы быть испытаны в реальных боевых условиях, а не только на учениях,

– подчеркнул руководитель экономических программ.

В то же время эксперт обратил внимание на политическую нестабильность в Южной Корее. За предыдущие десятилетия там не раз менялась власть путем отстранения действующего президента, были даже попытки военного переворота. Это свидетельствует о разнообразии политических взглядов в стране, в том числе и в отношении войны России против Украины.

Кроме того, южнокорейские чиновники публично ссылаются на законодательные ограничения: мол, они не могут передавать оружие другим странам. Вместе с тем, как он отметил, Сеул готов помогать Киеву в гуманитарной сфере и в энергетике, но для изменения законов в парламенте ему не хватает голосов.

К тому же значительная часть южнокорейского оружия производится совместно с американцами, а окончательное одобрение любой поставки в Украину, вероятно, должно исходить из Вашингтона. Если такого одобрения нет, то оружие не передается,

– сказал Александр Чупак.

Нельзя исключать, что США могли заблокировать передачу оружия из-за риска того, что Северная Корея расценит это как агрессию. В таком случае Пхеньян мог бы напасть на Южную Корею, а Вашингтон был бы обязан защищать союзника.

Почему Сеул не решается оказать военную помощь Киеву: смотрите видео

"Такой сценарий вполне возможен как логика предосторожности, аналогичная прежним запретам на нанесение ударов по территории России из-за ее ядерного статуса. Однако маловероятно, что именно по этой причине Южную Корею удерживают от передачи оружия Украине", – предположил он.

Эксперт отметил, что помощь Украине со стороны Южной Кореи была бы симметричным ответом на действия Северной Кореи, а не чем-то радикальным. Поэтому более вероятной причиной сдержанности Сеула в отношении военной помощи являются именно внутриполитические расклады в стране и стремление сохранить максимальный военный потенциал для собственных нужд.

Отметим, что в МИД Южной Кореи заявили, что сохранят осторожный нейтралитет и по-прежнему не будут предоставлять Украине летальное оружие. В ведомстве заявили, что в стране экспорт вооружений строго регулируется законодательством. Также Сеул напомнил, что уже помогает Киеву в сферах энергетики и инфраструктуры.

Ранее Владимир Зеленский призвал Южную Корею к сотрудничеству в оборонной сфере и заявил, что Украине нужны современные южнокорейские системы ПВО для защиты от российских атак.