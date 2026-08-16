Керівник економічних програм центру "Студії стратегічних досліджень" Олександр Чупак у розмові з 24 Каналом пояснив, чому в історичному та політичному аспектах Південна Корея уникає військової допомоги. Він припустив, яку роль у цій ситуації може відігравати США.

Що саме стримує Південну Корею від військової підтримки України

Чупак зауважив, що Південна Корея історично намагається дистанціюватися від будь-яких конфліктів, бо сама є учасником незавершеної війни проти Північної Кореї. На його думку, південнокорейське суспільство і влада постійно живуть у логіці можливої повторної війни, накопичення озброєнь і підготовки населення.

Водночас Південна Корея, за його словами, є союзницею США, залежить від американських поставок зброї і зв’язана союзним договором, за яким Вашингтон має допомагати в разі нападу на її територію.

Проте в інтересах Південної Кореї було б допомогти Україні, адже це дало б їй бойовий досвід сучасної війни. Якщо сусіди вже набувають такого досвіду, а Сеул – ні, він опиняється у невигідному становищі. Зокрема південнокорейські системи ППО могли б бути випробувані в реальних бойових умовах, а не лише на навчаннях,

– підкреслив керівник економічних програм.

Водночас експерт звернув увагу на політичну нестабільність у Південній Кореї. За попередні десятиліття там не раз змінювалася влада шляхом усунення чинного президента, були навіть спроби військового перевороту. Це свідчить про різні політичні погляди в країні, у тому числі й щодо війни Росії проти України.

Крім того, південнокорейські чиновники публічно посилаються на законодавчі обмеження: мовляв, вони не можуть передавати зброю іншим країнам. Натомість, як відзначив він, Сеул готовий допомагати Києву в гуманітарній сфері та в енергетиці, але змінити закони в парламенті йому не вистачає голосів.

До того ж значна частина південнокорейської зброї виробляється спільно з американцями, а остаточне схвалення будь-якої передачі Україні, ймовірно, мало б бути від Вашингтона. Якщо цього схвалення немає, то зброя не передається,

– сказав Олександр Чупак.

Не можна виключати, що США могли заблокувати передачу зброї з огляду на ризик того, що Північна Корея розцінить це як агресію. У такому випадку Пхеньян міг би напасти на Південну Корею, а Вашингтон був би зобов’язаний захищати союзника.

Чому Сеул не наважується надати військову допомогу Києву: дивіться відео

"Такий сценарій цілком можливий як логіка перестороги, аналогічна до колишніх заборон бити по території Росії через її ядерний статус. Проте малоймовірно, що саме з цієї причини Південну Корею стримують від передачі зброї Україні", – припустив він.

Експерт зауважив, що допомога Україні з боку Південної Кореї була б симетричною відповіддю на дії Північної Кореї, а не чимось радикальним. Тому більш імовірною причиною стриманості Сеулу щодо військової допомоги є саме внутрішньополітичні розклади в країні та прагнення зберегти максимальний військовий потенціал для власних потреб.

Зазначимо, що у МЗС Південної Кореї заявили, що збережуть обережний нейтралітет і дедалі не надаватимуть Україні летальну зброю. У відомстві заявили, що у країні експорт озброєнь суворо регулюється законодавством. Також Сеул нагадав, що вже допомагає Києву у сферах енергетики та інфраструктурних питаннях.

Раніше Володимир Зеленський закликав Південну Корею до співпраці у оборонній галузі та заявив, що Україні потрібні сучасні південнокорейські системи ППО для захисту від російських атак.