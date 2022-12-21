Далее Leopard, Marder и ракеты – у Зеленского прокомментировали передачу Украине ПВО Patriot

США продолжают всесторонне поддерживать Украину в войне против России. Недавно стало известно, что Штаты готовятся передать Украине долгожданные системы ПВО Patriot.

Эту информацию официально подтвердил советник ОП Михаил Подоляк. Он сообщил, что США передадут Украине ЗРК Patriot, чтобы "закрыть небо" и сосредоточиться на уничтожении остатков российской "армии".

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Какое вооружение следует ожидать Украине

Для абсолютной победы над врагом нашим бойцам необходима западная военная техника и боеприпасы.

Далее – Leopard, Marder и… ракеты определенной дальности,

– написал Подоляк.

Это может свидетельствовать о том, что ведутся переговоры о передаче Украине немецкой военной техники. И, возможно, скоро наши бойцы смогут ее получить.

Стоит добавить, что представитель правительства Штеффен Хебештрайт сообщил, что сейчас возможности объявления передачи танков Leopard нет.

Он напомнил 3 принципа германского правительства:

поддерживать Украину всеми силами,

не допустить прямого противостояния России и НАТО,

не действовать в таких вопросах единолично.

США передадут Украине ПВО Patriot: что известно

20 декабря госсекретарь Блинкен объявил о предоставлении ВСУ вооружение для защиты неба почти на 2 миллиарда долларов. Украинская армия получит вожделенные системы противовоздушной обороны Patriot.

Как отмечает Блинкен, общая поддержка США для Украины достигнет беспрецедентных 21,9 миллиарда долларов от начала работы администрации Байдена в 2020 году.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен убежден, что США не отпустят Зеленского без подарков во время его визита в Байден. Поэтому следует ожидать еще больше новостей о помощи Вашингтона.

Главное о системах Patriot

Они считаются одной из самых надежных систем противоракетной обороны,

Как говорит производитель, может защищать от тактических баллистических и крылатых ракет, самолетов и беспилотников,

Впервые они были применены во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году. Тогда систему раскритиковали: не смогла перехватить одну из иракских ракет, выпущенную по американским казармам. С тех пор ЗРК претерпел многие модернизации,

Оперативный диапазон самой современной модификации – до 160 километров,

В одну батарею входит до 8 пусковых установок. Их общая стоимость – около миллиарда долларов. Стоимость запуска одной ракеты может достигать 4 миллионов долларов,

Эксперты говорят, из-за такой стоимости на все преимущества системы сбивать с ее помощью иранские дроны-камикадзе неэффективно.

Как американские системы ПВО помогут закрыть небо / Инфографика 24 Канала