Об этом 24 Каналу сказал политолог Максим Яли. Политический фактор является важнейшим в вопросе предоставления оружия Украине и сроков поставки этого вооружения, потому что западные политики в демократических странах должны опираться на общественное мнение.
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"Сейчас активно фигурирует информация в СМИ, что, в частности, Германия может предоставить Украине дальнобойные ракеты, поэтому осенью ожидаем хороших новостей в контексте военной помощи. Поскольку США, а также Польша и Словакия будут готовиться к выборам, для политических лидеров этих стран важно получить положительные новости с украинского фронта", – сказал политический эксперт.
Выборы в США
Также и для президента Джозефа Байдена важно поддержать украинскую армию, чтобы получить мощные результаты на фронте с приходом осени.
"Будут приняты ключевые решения по дальнейшей поддержке Украины. Начнется политический сезон, избирательная гонка в США, и для Байдена это будет гораздо актуальнее", – отметил Яли.
Политический фактор – ключевой
Именно от политического фактора отталкиваются наши партнеры в расчетах и планировании поставок военной помощи.
"Подобная ситуация была и в прошлом году. Основные события разворачивались в сентябре и октябре, а в ноябре россияне покинули Херсон", – напомнил политолог.
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Военная помощь: актуальное
- Германия предоставит Украине Taurus только при одном условии. Ссылаясь на собственные источники, немецкое издание утверждает, что Олаф Шольц требует модифицировать дальнобойные ракеты Taurus так, чтобы они не могли наносить удары по территории России.
- Украине нужны дальнобойные крылатые ракеты, способные существенно уменьшить боеспособность российских оккупантов, авиация или ПВО и системы разминирования. Эти четыре компонента значительно помогут нам в войне, считает советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.
- В эти выходные в Украину отправят первую партия танков Abrams. Соответствующее решение официально было одобрено в США. Таким образом, наша страна получит мощную силу, которая усилит направления главных ударов.