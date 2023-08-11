Про це 24 Каналу сказав політолог Максим Ялі. Політичний чинник є найважливішим у питанні надання зброї Україні та строків постачання цього озброєння, тому що західні політики у демократичних країнах мають спиратися на громадську думку.
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"Зараз активно фігурує інформація у ЗМІ, що, зокрема Німеччина може надати Україні далекобійні ракети, тож восени очікуємо гарних новин в контексті військової допомоги. Оскільки США, а також Польща й Словаччина готуватимуться до виборів, – для політичних лідерів цих країн важливо отримати позитивні новини з українського фронту", – мовив політичний експерт.
Вибори в США
Так само і для президента Джозефа Байдена важливо підтримати українську армію, щоб отримати потужні результати на фронті із приходом осені.
"Будуть прийняті ключові рішення щодо подальшої підтримки України. Розпочнеться політичний сезон, виборчі перегони у США, і для Байдена це буде набагато актуальніше", – зазначив Ялі.
Політичний чинник – ключовий
Саме від політичного чинника відштовхуються наші партнери у розрахунках та плануваннях постачання військової допомоги.
"Подібна ситуація була і минулого року. Основні події розгорталися у вересні та жовтні, а у листопаді росіяни залишили Херсон", – нагадав політолог.
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Військова допомога
- Німеччина надасть Україні Taurus лише за однієї умови. Посилаючись на власні джерела, німецьке видання стверджує, що Олаф Шольц вимагає модифікувати далекобійні ракети Taurus так, аби вони не могли завдавати ударів по території Росії.
- Україні потрібні далекобійні крилаті ракети, які здатні суттєво зменшити боєздатність російських окупантів, авіація або ППО та системи розмінування. Ці чотири компоненти значно допоможуть нам у війні, вважає радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.
- Цими вихідними до України відправлять першу партію танків Abrams. Відповідне рішення офіційно схвалили у США. Таким чином наша країна отримає потужну силу, що підсилить напрямки головних ударів.