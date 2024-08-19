Логистика по поставкам Украине оружия заторможена, – Зеленский

Президент Зеленский сделал важное заявление относительно военной и финансовой помощи Украине, которая поступает от партнеров. По его словам, поставки происходят медленно.

Зеленский подчеркнул важность "своевременной логистики" во время совещания для руководителей зарубежных дипучреждений.

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Пакеты помощи поступают медленно

Президент подчеркнул, что надо, чтобы объявленные пакеты поддержки для Украины достаточно оперативно ощущались именно на фронте и при формировании резервов нашей армии.

Сейчас, к сожалению, логистика заторможена. Это факт. И это касается, в частности, договоренностей с ведущими нашими партнерами,

– заявил политик.

Начиная с США, кроме этого, Украина имеет комплекс двусторонних соглашений по безопасности с партнерами. "Каждая из них должна быть полностью реализована, в частности относительно годовых финансовых обязательств", – отметил президент.

Также в своем выступлении Зеленский подвел итоги 9 дней Курской операции. Украинский лидер рассказал, сколько населенных пунктов удалось взять под контроль ВСУ.