Новые Patriot для Украины этим летом: Reuters узнали планы поставок систем

Агентство Reuters обнародовало новые детали относительно поставки систем противовоздушной обороны Patriot для Украины, которая планируется на лето этого года. Сейчас западные союзники обсуждают условия соответствующего соглашения.

В качестве потенциальных поставщиков рассматривают США и Грецию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Сколько систем Patriot может получить Украина летом

Страны стремятся достичь договоренности до саммита НАТО, который состоится в конце июня.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева закупить 10 установок Patriot, которые являются жизненно необходимыми для защиты страны от российских ракет, в частности баллистических.

По оценкам экспертов Ukrainian Defence Express, по состоянию на апрель Украина имела по меньшей мере семь функциональных комплексов Patriot.

The New York Times ранее информировали о планах США передать еще одну установку, которая ранее дислоцировалась в Израиле и сейчас проходит техническое обслуживание. Также упоминается логистика поставок через Германию или Грецию.

По словам Зеленского, он имел личную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане, во время которой стороны обсудили вопросы усиления украинской ПВО. Украинский президент назвал этот разговор "лучшей встречей" между ними.