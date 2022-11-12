Швеция анонсировала передачу Украине передовых систем вооружения: известно, что это возможно

Шведское правительство в ближайшее время должно принять решение о передаче Украине новейших систем вооружения. Щвеция будет оказывать Украине политическую, экономическую и военную помощь.

О предоставлении военной помощи Украине заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон. Кроме оружия, Швеция расширит поддержку украинских воинов в сфере военных учений.

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Какие системы вооружения поедут в Украину

Министр обороны отказался уточнять, о каком оружии идет речь, ссылаясь на оперативную тайну. Однако он отметил, что на первом месте в списке желаний Украины есть артиллерийская система Archer.

Более того, кроме оружия, Швеция выступает за продолжение программы подготовки украинских военных в Великобритании и рассматривает возможность Швеции присоединиться к тренировочной миссии ЕС.

По словам Йонсона, правительство Швеции решило, что в так называемое MPPC отправят одного – двух штабных офицеров, которые будут руководить этой операцией ЕС.

Военная помощь Швеции: что известно

Операция Interflex – кодовое название военной операции под руководством Великобритании по обучению и тренировке Вооруженных сил Украины. Она стартовала в июле 2022 года на территории Великобритании. Является продолжением британской военной операции "Orbital".

Швеция передала Украине оборонное оборудование в рамках семи разных пакетов поддержки.

Шестой пакет военной поддержки состоял из образовательных мероприятий. Сейчас шведские инструкторы проводят базовую подготовку украинских военных в Великобритании.

Седьмой шведский пакет поддержки состоял из артиллерийских боеприпасов на сумму около 500 миллионов шведских крон.

Ранее Швеция направляла противотанковые снаряды, оборудование для разминирования, противотанковое оружие, пулеметы, морской робот – мишень 17, защитные жилеты и полевые пайки.

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