В США раскрыли сумму помощи, предоставленную Украине

Соединенные Штаты Америки продолжают помогать Украине. Так, нашему государству передают мощное вооружение, а также выделяют средства.

Поддержка Америки будет продолжаться столько, сколько потребуется. Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин на пресс-конференции.

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В США назвали сумму помощи, переданной Украине

Мы предоставили более 20 миллиардов долларов помощи Украине. И мы продолжим поддерживать Украину настолько долго, насколько это потребуется,

– отметил Остин.

Глава Минобороны подчеркнул, что поддержка Украины – это международная задача. Так, нашему государству активно помогают НАТО и другие государства, в частности через контактную группу западных стран.

Остин подчеркнул, что украинские военные показывают успехи на поле боя. Поэтому сегодня задача партнеров – помогать Украине, а задача нашего государства – отвоевывать оккупированные территории.

США обещают увеличить финансирование для Украины

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что "помощи будет больше". По его словам, сейчас ведется работа с Конгрессом по дополнительному финансированию в будущем.

Отметим, это финансирование необходимо для помощи, которую США будут предоставлять Украине.

Помощь Украине: последние новости

17 ноября правительство Швеции одобрило рекордную помощь для нашего государства. Также ВСУ получат от Швеции системы ПВО и боеприпасы к ним, бронированную технику, прицельные устройства, палатки для военных, маскировочные сетки и так далее.

Системы ПВО Hawk примут на боевое дежурство уже в ближайшее время. Эту помощь Вооруженным Силам Украины передала Испания.

Кстати, Словакия передала Украине самоходную артиллерийскую установку Zuzana 2 Howitzer. Большим плюсом этой САУ есть то, что она способна комбинировать боеприпасы.

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