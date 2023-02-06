В NYT показали, как США производят боеприпасы для Украины: впечатляющие фото

США не только дает нам оружие и технику из своих запасов. В стране также производят боеприпасы, с помощью которых Украина продолжает защищать свою свободу и независимость.

Благодаря нашим американским коллегам у нас появилась возможность буквально заглянуть за кулисы производства боеприпасов. Показываем и вам, как для Украины производят то, что позволяет пополнять статистику потерь врага и освобождать территории нашего государства.

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Украинцы ежедневно используют тысячи снарядов

Именно с этих слов журналисты начали свой материал. Они обратили внимание на то, что украинская артиллерия не прекращает свою работу ни днем, ни ночью. Поэтому на заводах в северо-восточной Пенсильвании работают над тем, чтобы у нашего государства было достаточно боеприпасов.

Их производят на старых и известных заводах. К примеру, самый старый из них расположен в Стентоне. Он начал производить стальные снаряды еще в начале 50-х годов прошлого века. Ими снабжали военных во время Корейской войны.

На заводах в США производят артиллерийские снаряды / Фото NYT

Следующий этап – транспортировка пустых оболочек снарядов в сельскую местность Айовы. Там на предприятиях их наполняют расплавленной взрывчаткой и упаковывают для доставки в Украину.

Интересно, что часть процесса выполняет большая роботизированная рука. Она подает заготовки к печи, работающей на природном газе. Температура в ней достигает 2000 градусов. Там раскаленные металлические цилиндры держат более часа. После этого их ставят на горку.

Впоследствии будущие снаряды пропускают через три гидравлические прессы. Их раскатывают и пробивают. Делают это, пока они не увеличатся втрое.

Снаряды упаковывают по 40 в один лоток. После этого их отправляют в духовку для термической обработки, которую они проходят в течение 4 часов. Это позволяет добиться максимального результата при взрыве снаряда. Ведь эта процедура гарантирует, что сталь разобьется на мелкие смертоносные куски, когда он взорвется.

Тысячи снарядов производят для нужд ВСУ / Фото NYT

Известно, что незначительную часть снарядов отправят в Picatinny Arsenal в Нью-Джерси. Там они будут проходить испытания. И только после этого многотысячную партию снарядов, которую называют "лотом", упаковывают в грузовики и везут в Айову. Впоследствии эти боеприпасы отправляются в Украину.

США объявили о новом пакете помощи

Напомним, что 3 февраля США объявили об очередном пакете военной помощи для нашего государства. Общая его стоимость составляет 2 миллиарда долларов. В этот пакет входят:

дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;

дополнительные 155-миллиметровые артиллерийские снаряды;

дополнительные 120-миллиметровые минометные снаряды;

190 пулеметов для борьбы с дронами;

181 бронемашина с противоминной защитой (MRAP);

250 систем Javelin;

2 тысячи противотанковых ракет;

противопехотные мины Claymore;

зимнее снаряжение;

два комплекса ПВО HAWK;

зенитное оружие и боеприпасы;

оборудование для интеграции западных радаров, ракет и ПВО в украинскую систему ПВО;

оборудование для поддержки украинской системы ПВО;

средства для борьбы с дронами;

четыре радара;

20 радаров для защиты от минометных обстрелов, запчасти для других радаров;

беспилотники Puma;

высокоточные ракеты;

медикаменты;

оборудование для защищенных коммуникаций и т.д.

Важно, что Украина получит еще и высокоточные ракеты GLSDB, которые могут бить на расстояние до 150 километров. Это во время брифинга подтвердил представитель Пентагона Пэт Райдер.