Может ли Трамп предоставить Украине беспрецедентную помощь: это зависит от одного

Существует вариант, при котором новоизбранный президент США Дональд Трамп увеличит помощь Украине. Но все будет зависеть от того, как он будет воспринимать войну в Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, отметив, что позиция Трампа относительно войны в Украине еще окончательно не сформирована. Многое зависит от визита спецпредставителя по вопросам Украины и России Кита Келлога, который прибудет в Киев в январе.

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В каком случае Трамп даст больше оружия

Как отметил Самусь, визит Кэллога в Украину покажет Трампу реальную картину, на каких позициях стоят Украина и Россия. Тогда уже будут конкретные действия.

Келлог должен предоставить четкую картину, что украинцы стоят на таких позициях, а россияне – на вот таких. Чтобы эти позиции сблизить и хотя бы создать условия для прекращения огня – США должны сделать вот такое. Ранее Келлог опубликовал концепцию о переговорах. Если Россия не соглашается на прекращение огня, то США передают Украине все необходимое оружие для продолжения войны,

– сказал Самусь.

Важно, чтобы Келлог объяснил Трампу, что Россия принадлежит к оси зла. И ни в коем случае нельзя идти на уступки диктатору Владимиру Путину. Ведь это будут уступки КНДР, Ирана, Китая, которые поддерживают Россию.

Все эти страны являются врагами для Трампа. Если получится все так объяснить для него, то он начнет действовать решительнее. Если Путин усиливает ось зла, тогда Трамп будет усиливать Украину. Но и требовать от Европы, чтобы там больше вкладывались в вооружение и оборону,

– отметил Самусь.

Напомним, недавно Трамп в очередной раз заявил, что закончит войну в Украине и остановит хаос на Ближнем Востоке. Он обещает, что не допустит "начала Третьей мировой войны".