В ISW объяснили, чем грозит Украине сокращение военной помощи от США

Уменьшение военной помощи от США не приведет к устойчивому миру в Украине. Это также не заставит президента России Владимира Путина пересмотреть свою "теорию победы".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны.

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Как сокращение военной помощи от США повлияет на Украину

Министр обороны США Пит Хегсет заявил 10 июня, что Соединенные Штаты намерены сократить свой бюджет на закупку вооружения для Украины в 2026 году. В то же время глава Пентагона не уточнил масштабы запланированных сокращений.

Хегсет заявил, что "мирное урегулирование войны путем переговоров" отвечает наилучшим интересам Украины, России и Соединенных Штатов. Но слова "победа", а также "путь к победе и миру" не были четко определены в его речи.

По данным аналитиков, "теория победы" Путина как раз утверждает, что российские военные могут поддерживать постепенное продвижение на поле боя дольше, чем украинские силы могут обороняться, и дольше, чем Запад готов поддерживать Украину.

Западная военная помощь, особенно та, которую только Соединенные Штаты могут предоставить быстро и в нужных объемах, остается решающей для того, чтобы украинские силы могли достичь решающих успехов на поле боя, и оказывает давление на Путина, чтобы тот переоценил свою "теорию победы",

– говорится в отчете.

Эксперты подчеркивают, что успехи на поле боя, которые меняют расчеты Путина, заставят Россию вступить в конструктивные переговоры для обеспечения мирного решения войны.

"Сокращение помощи США Украине рискует дать России большие преимущества на поле боя и, вероятно, придаст Путину смелости продолжать свою войну и укрепит его веру в то, что Россия может завоевать Украину, что несовместимо с заявленной целью президента США Дональда Трампа по обеспечению длительного мира в Украине", – резюмировали в ISW.