Трамп остановил военную помощь Украине: журналист рассказал, какое оружие может не поступить

Президент США Дональд Трамп поставил на паузу всю военную помощь для Украины. В частности это коснется всех запланированных, но еще не выполненных поставок.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение журналиста "Голоса Америки" Остапа Яриша в Facebook.

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Какое оружие от США может не поступить в Украину

Ярыш рассказал, что пауза в военной помощи Украине от США касается всех запланированных, но еще не выполненных поставок, в частности по программе долгосрочной поддержки USAI.

Он отметил, что если взглянуть на последние объявления администрации Байдена, то в первую очередь это коснется ракет к ПВО, боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

Президент четко дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были преданы этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что это способствует решению,

– ответили "Голосу Америки" в администрации Трампа.

Журналист вспомнил, что в прошлый раз, в 2019 году, когда Трамп объявил о приостановлении поставок оружия для Украины, это привело к тому, что демократы в Палате представителей объявили ему импичмент. Однако важно отметить, что сейчас обе палаты контролируются республиканцами.