Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис журналіста "Голосу Америки" Остапа Яриша у Facebook.

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Яка зброя від США може не надійти в Україну

Яриш розповів, що пауза у військові допомозі Україні від США стосується усіх запланованих, але ще не виконаних поставок, зокрема за програмою довготермінової підтримки USAI.

Він зазначив, що якщо глянути поглянути на останні оголошення адміністрації Байдена, то першочергово це торкнеться ракет до ППО, боєприпасів до HIMARS та артилерії.

Президент чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що це сприяє вирішенню,

– відповіли "Голосу Америки" в адміністрації Трампа.

Журналіст пригадав, що минулого разу, у 2019 році, коли Трамп оголосив про призупинення поставок зброї для України, це призвело до того, що демократи в Палаті представників оголосили йому імпічмент. Однак важливо зазначити, що наразі обидві палати контролюються республіканцями.