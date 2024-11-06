Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в разговоре с 24 Каналом отметил, что поддержка будет заключаться в поставке ВСУ оружия, военной техники, различных типов боеприпасов, а также продолжение контрактов по поддержке в оборонной, финансовой, политической сферах.

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На что Байден так и не решится и почему

До 20 января, когда запланирована инаугурация следующего (47-го) президента Соединенных Штатов, Байдену надо успеть оставить после себя хороший след.

Маломуж считает, что он не будет принимать резких решений, в частности ожидать Украине разрешение на нанесение ударов западным оружием вглубь России, ленд-лиза или приглашение вступить в НАТО – не стоит.

"Это для Байдена многовато, он уже не изменит позицию, но свои обязательства в рамках озвученных контрактов, думаю, что выполнит, это дело его чести. Это будет плюсом для Украины на этот период. Но разрешения на дальнобойные удары западным оружием по России он не предоставит, потому что будет бояться эскалации, он всегда этого очень опасался", – озвучил Маломуж.

Хотя это, как отметил генерал армии, большая его ошибка. Маломуж уверен, что во время президентства Байдена Украина могла бы достичь весомых результатов на фронте и победно завершить войну. Но Байден воздержался, чтобы не сформировать глобальную модель противостояния – войны НАТО и России.

Относительно приглашения Украины в НАТО, Маломуж считает, что на это Байден тоже не решится. Ведь есть внутренняя позиция США, Германии, в определенной степени Великобритании, Франции, которые не готовы сегодня приглашать Украину вступить в Альянс.

Они считают, что это будет жестом эскалации, но дополнительно Украине ничего не принесет, потому что это будет лишь акт приглашения, а Путина будет раздражать как красная тряпка быка,

– подытожил Маломуж.

Напомним, 1 ноября Министерство обороны США объявило новый пакет (69-й) помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов. Он в частности состоит из бронетранспортеров Stryker, боеприпасов для NASAMS и HIMARS, систем Javelin, ракет Stinger, артиллерийских снарядов, медицинского и подрывного оборудования, запчастей и вспомогательного оборудования к имеющемуся в ВСУ оружию.