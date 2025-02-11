США подтолкнут Европу к покупке большего количества своего оружия для Украины

Администрация Трампа планирует подтолкнуть Европу к покупке большего количества американского оружия для Украины. Так, Киев получит более сильную позицию на переговорах и не останется без поддержки.

Администрация Трампа рассматривает вариант финансирования оружия для Украины за счет Европы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Трамп заявил, что Украина согласна на сделку об обмене минералов на помощь

Как США будут побуждать Европу вооружать Украину

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность привлечения европейских союзников к финансированию закупок американского оружия для Украины перед вероятными мирными переговорами с Москвой. Такой шаг может существенно укрепить позиции Киева на переговорах.

Если этот план будет официально принят, он может стать своеобразным сигналом поддержки для украинского руководства, которое опасается, что Трамп может ограничить военную помощь.

По данным источников, американские чиновники, в частности посол Трампа в Украине, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, планируют обсудить эту инициативу во время Мюнхенской конференции по безопасности на этой неделе.

Это лишь один из вариантов, который рассматривает администрация США, чтобы продолжить поставки вооружений Киеву без значительных затрат для американского бюджета.

В разговоре с Reuters Келлог не подтвердил этот план, но отметил:

США всегда любят продавать оружие, произведенное в Америке, потому что это укрепляет нашу экономику.

Существует много вариантов. Сейчас все в игре. Не обязательно, что в ближайшие 24 часа что-то изменится,

– заявил Келлог.

В то же время ранее принятые поставки оружия, утвержденные администрацией Джо Байдена, еще продолжаются.

Вашингтон также ожидает, что Европа активнее присоединится к поддержке Украины.

Я думаю, что основной принцип здесь заключается в том, что европейцы должны взять на себя ответственность за этот конфликт,

– сказал советник по национальной безопасности США Майк Волтц в интервью NBC News.

Пока непонятно, будут ли европейские страны покупать американское вооружение через коммерческие контракты, или поставки будут происходить напрямую из арсеналов США. Некоторые контракты могут растянуться на годы.

Правительства США и Европы обсуждают такую схему как возможный механизм, что позволит Вашингтону поддерживать Украину, не тратя средства американских налогоплательщиков. В прошлом месяце генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа готова финансировать закупку американского оружия для Украины.