Без помощи США Украина может продолжать боевые действия в нынешнем темпе до лета, – WSJ

На Западе считают, что Киев без военной помощи США сможет вести боевые действия в нынешнем темпе только до лета. После этого Украина может столкнуться с нехваткой боеприпасов и потерей возможности использовать некоторые из самых современных видов вооружений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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На сколько Украине хватит помощи США

По словам бывшего высокопоставленного чиновника Пентагона Селесты Волландер, крупных поставок оружия, которые администрация Джо Байдена отправила или законтрактовала в последние месяцы своей работы, должно хватить как минимум до середины года. В то же время по мнению некоторых украинских аналитиков, их страна может продержаться еще дольше.

В то же время в Европе хотят покрыть этот дефицит. В 2024 году ЕС, Великобритания и Норвегия совместно предоставили Украине около 25 миллиардов долларов военной помощи – больше, чем США в том году, по словам европейских чиновников. Кроме того, континент существенно увеличил производство артиллерийских снарядов. Также в ЕС обсуждают возможность предоставить Украине помощи на 30 миллиардов долларов в этом году.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, с начала полномасштабного вторжения России США предоставили Киеву около 70 миллиардов долларов военной помощи. По данным Кильского института мировой экономики, это больше чем все другие западные союзники Украины вместе взятые.

Какое вооружение США является критически важным

В издании отметили, что Украина смогла построить собственное мощное производство боеприпасов, которое сейчас производит оружия на 30 миллиардов долларов в год. По словам министра стратегической промышленности страны, это в шесть раз больше, чем годом ранее.

В общем, Украина сейчас производит или финансирует около 55% своей военной техники. Один из западных чиновников рассказал, что США поставляют около 20%, а Европа – 25%.

В то же время практически невозможно будет заменить в краткосрочной перспективе некоторые американские поставки. Речь идет о современных системах ПВО, баллистических ракетах класса "земля-земля", навигационных системах и дальнобойной ракетной артиллерии.

Западные чиновники и аналитики отмечают, что как только эти американские поставки прекратятся, Украина потеряет возможность бить на большие расстояния. Также пострадает защита тыловых позиций.

Иметь партнера, который поставляет вам качественные военные технологии, по определению незаменимо в некоторых сферах,

– отметил Томаш Копечны, посланник чешского правительства по вопросам восстановления Украины.

Перед тем как покинуть пост, бывший президент Джо Байден стремился обеспечить Украине возможность продолжать боевые действия как можно дольше. Его администрация передала вооружение со складов США и заключила соглашения с американскими оборонными компаниями на закупку боеприпасов, перехватчиков ПВО, транспортных средств и других материальных средств. Эти поставки продлятся до 2026 года.

"Это было в поддержку того, что мы понимали под стратегией новой администрации: вести переговоры с позиции силы и показать Путину, что украинцы могут продолжать бороться", – сказала Волландер, бывшая сотрудница Пентагона, которая работала помощником министра обороны в администрации Байдена.