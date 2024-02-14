Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский, отметив, что большинство демократов в Сенате является весьма условным – там разница идет буквально на несколько голосов. Такая же ситуация относительно республиканцев в Палате представителей. Там есть преимущество всего в 4 – 5 голосов.
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Так же уязвимой является позиция спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Трамп вполне может угрожать, что республиканцы инициируют его отставку, если он сделает что-то не то.
Как Трамп может запугивать конгрессменов-республиканцев
Как отметил Пионтковский, Трамп может давить и на других конгрессменов-республиканцев. В этом году состоятся выборы в Конгресс – и кандидаты должны пройти через праймериз.
Чтобы попасть на эти выборы, нужно пройти праймериз. Это – серьезный недостаток американской политики. На примере Никки Хейли. Она пользуется популярностью среди американцев согласно опросам. Но ей трудно пройти праймериз. Это – барьер. Там приходят голосовать наиболее ангажированные и дисциплинированные члены партии. Не вся же партия приходит. И Трамп активно там контролирует различных фанатиков. Он может просто угрожать, что натравит толпу, которая просто "потопит" вас на праймериз,
– сказал Пионтковский.
Несмотря на это, среди конгрессменов-республиканцев до сих пор остаются люди, которые готовы придерживаться собственных принципов. Поэтому есть надежда, что законопроект о помощи для Украины таки примут в Соединенных Штатах. Параллельно европейские политики также призывают конгрессменов, чтобы эту инициативу наконец одобрили.
Трамп уже заигрался. Он считает, что схватил Бога за бороду вместе с Путиным. Не скрывает свои связи с Путиным. Это может ему "аукнутся",
– отметил Пионтковский.
Военная помощь для Украины
- Сенат США поддержал пакетный законопроект о международной помощи. Согласно ему Украина должна получить более 60 миллиардов долларов. Теперь этот документ направляется в Палату представителей.
- Президент США Джо Байден призвал Палату представителей немедленно поддержать этот законопроект. Он имеет важное значение для продвижения интересов Штатов.
- Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не будет выносить этот законопроект на голосование. Однако есть варианты, как обойти это, если Джонсон не будет выносить на голосование эту инициативу.