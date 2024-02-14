Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский, отметив, что большинство демократов в Сенате является весьма условным – там разница идет буквально на несколько голосов. Такая же ситуация относительно республиканцев в Палате представителей. Там есть преимущество всего в 4 – 5 голосов.

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Так же уязвимой является позиция спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Трамп вполне может угрожать, что республиканцы инициируют его отставку, если он сделает что-то не то.

Как Трамп может запугивать конгрессменов-республиканцев

Как отметил Пионтковский, Трамп может давить и на других конгрессменов-республиканцев. В этом году состоятся выборы в Конгресс – и кандидаты должны пройти через праймериз.

Чтобы попасть на эти выборы, нужно пройти праймериз. Это – серьезный недостаток американской политики. На примере Никки Хейли. Она пользуется популярностью среди американцев согласно опросам. Но ей трудно пройти праймериз. Это – барьер. Там приходят голосовать наиболее ангажированные и дисциплинированные члены партии. Не вся же партия приходит. И Трамп активно там контролирует различных фанатиков. Он может просто угрожать, что натравит толпу, которая просто "потопит" вас на праймериз,

– сказал Пионтковский.

Несмотря на это, среди конгрессменов-республиканцев до сих пор остаются люди, которые готовы придерживаться собственных принципов. Поэтому есть надежда, что законопроект о помощи для Украины таки примут в Соединенных Штатах. Параллельно европейские политики также призывают конгрессменов, чтобы эту инициативу наконец одобрили.

Трамп уже заигрался. Он считает, что схватил Бога за бороду вместе с Путиным. Не скрывает свои связи с Путиным. Это может ему "аукнутся",

– отметил Пионтковский.

Военная помощь для Украины