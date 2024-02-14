Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський, зауваживши, що більшість демократів у Сенаті є досить умовною – там різниця йде буквально на кілька голосів. Така сама ситуація щодо республіканців у Палаті представників. Там є перевага всього у 4 – 5 голосів.

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Так само вразливою є позиція спікера Палати представників Майка Джонсона. Трамп цілком може погрожувати, що республіканці ініціюють його відставку, якщо він зробить щось не те.

Як Трамп може залякувати конгресменів-республіканців

Як наголосив Піонтковський, Трамп може тиснути і на інших конгресменів-республіканців. Цього року відбудуться вибори в Конгрес – і кандидати мають пройти через праймеріз.

Щоб попасти на ці вибори, потрібно пройти праймеріз. Це – серйозний недолік американської політики. На прикладі Ніккі Гейлі. Вона має попит серед американців згідно з опитуваннями. Але їй важко пройти праймеріз. Це – бар'єр. Там приходять голосувати найбільш ангажовані та дисципліновані члени партії. Не вся ж партія приходить. І Трамп активно там контролює різних фанатиків. Він може просто погрожувати, що нацькує натовп, який просто "потопить" вас на праймеріз,

– сказав Піонтковський.

Попри це, серед конгресменів-республіканців досі залишаються люди, які готові дотримуватися власних принципів. Тому є сподівання, що законопроєкт про допомогу для України таки ухвалять у Сполучених Штатах. Паралельно європейські політики також закликають конгресменів, аби цю ініціативу нарешті схвалили.

Трамп вже загрався. Він вважає, що схопив Бога за бороду разом з Путіним. Не приховує свої зв'язки з Путіним. Це може йому "аукнутися",

– зазначив Піонтковський.

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