В частности, Украина получит бронекатера и дроны-камикадзе Phoenix Ghost. Как это повлияет на эффективность военных на поле боя, рассказал 24 каналe эксперт Defence Express Иван Киричевский.

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Эксперт отметил, что в перечне вооружений в последнем пакете военной помощи от США Украине "все обрадовало".

Потому что 40 бронекатеров – это очень неплохая помощь, чтобы отвоевывать дальше Херсонщину после освобождения Херсона, тогда как 1100 дронов-камикадзе типа Phoenix Ghost остаются секретными. Но есть один интересный их параметр – продолжительность полета 6 часов,

– объяснил обозреватель.

По его словам, это позволит ВСУ "уравновесить" потенциал в воздушных атаках.

"Вроде и у рашистов есть 2400 летучих "мопедов", а у нас будет 1100 Harley Davidson, которые позволят наносить удары в глубину тыла противника в Крыму и в Херсонской области. Если сравнивать Phoenix Ghost и Shahed-136 в том, кто будет лучше – покажет практика боевого применения ", – добавил специалист.

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В то же время он указал, что важно то, что ВСУ все-таки получили систему аналогичную иранским "мопедам".

"Продолжительность полета Phoenix Ghost составляет до 1000 километров, как у "мопедов". Неизвестно даже, как этот беспилотник выглядит, потому что его "секретят" по понятным причинам. У нас была проблема, чем ВСУ достать такую глубину территории противника, если он своими "балалайками" закидывает – теперь мы получим средства", – резюмировал Киричевский.

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