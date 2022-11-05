Зокрема, Україна отримає бронекатери та дрони-камікадзе Phoenix Ghost. Як це вплине на ефективність військових на полі бою — розповів 24 каналу експерт Defence Express Іван Киричевський.
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Експерт зазначив, що у переліку озброєнь в останньому пакеті військової допомоги від США Україні "все втішило".
Тому що 40 бронекатерів – це дуже непогана допомога, щоб відвойовувати далі Херсонщину після звільнення Херсона, тоді як 1100 дронів-камікадзе типу Phoenix Ghost залишаються секретними. Але є один цікавий їхній параметр – тривалість польоту 6 годин,
– пояснив оглядач.
За його словами, це дозволить ЗСУ "урівноважити" потенціал у повітряних атаках.
"Наче й у рашистів є 2400 летючих "мопедів", а у нас буде 1100 Harley Davidson, які дозволять завдавати ударів у глибину тилу противника в Криму і в Херсонській області. Якщо порівнювати Phoenix Ghost і Shahed-136 у тому, хто буде кращим – покаже практика бойового застосування", – додав фахівець.
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Водночас він вказав, що важливим є те, ЗСУ все-таки отримали аналогічну систему до іранських "мопедів".
"Тривалість польоту Phoenix Ghost становить до 1000 кілометрів, як у "мопедів". Невідомо навіть, як цей безпілотник виглядає, бо його "секретять" зі зрозумілих причин. У нас була проблема, чим ЗСУ дістати таку глибину території противника, якщо він своїми "балалайками" закидає – тепер ми отримаємо засоби", – резюмував Киричевський.
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Військова допомога Україні: останні новини
- 4 листопада Пентагон оголосив про новий транш військової допомоги Україні, за яким ЗСУ отримають різні види наступальної техніки, зокрема модернізовані танки Т-72 та БТР М1117.
- Водночас у США також обіцяють надати Україні допомогу, необхідну для звільнення Херсона.
- Крім того, Нідерланди виділили 120 мільйонів євро для постачання важкої військової техніки українській армії, у тому числі 45 мільйонів євро на танки Т-72.
- Тим часом Латвія передала Україні дрони, які працюватимуть на кордоні.