Зокрема, Україна отримає бронекатери та дрони-камікадзе Phoenix Ghost. Як це вплине на ефективність військових на полі бою — розповів 24 каналу експерт Defence Express Іван Киричевський.

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Експерт зазначив, що у переліку озброєнь в останньому пакеті військової допомоги від США Україні "все втішило".

Тому що 40 бронекатерів – це дуже непогана допомога, щоб відвойовувати далі Херсонщину після звільнення Херсона, тоді як 1100 дронів-камікадзе типу Phoenix Ghost залишаються секретними. Але є один цікавий їхній параметр – тривалість польоту 6 годин,

– пояснив оглядач.

За його словами, це дозволить ЗСУ "урівноважити" потенціал у повітряних атаках.

"Наче й у рашистів є 2400 летючих "мопедів", а у нас буде 1100 Harley Davidson, які дозволять завдавати ударів у глибину тилу противника в Криму і в Херсонській області. Якщо порівнювати Phoenix Ghost і Shahed-136 у тому, хто буде кращим – покаже практика бойового застосування", – додав фахівець.

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Водночас він вказав, що важливим є те, ЗСУ все-таки отримали аналогічну систему до іранських "мопедів".

"Тривалість польоту Phoenix Ghost становить до 1000 кілометрів, як у "мопедів". Невідомо навіть, як цей безпілотник виглядає, бо його "секретять" зі зрозумілих причин. У нас була проблема, чим ЗСУ дістати таку глибину території противника, якщо він своїми "балалайками" закидає – тепер ми отримаємо засоби", – резюмував Киричевський.

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