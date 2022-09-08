Не даем россиянам возможности перехватить поставки, – Ступак о "тишине" по вооружению

Украина и ее союзники держат "тишину" по поставкам новых типов вооружений, чтобы сорвать планы кремля в войне. Это не позволяет россии активизировать свою агентуру, деятельность которой направлена на уменьшение боеспособности Украины.

Избыточное информирование о военной помощи может быть в интересах москвы и ухудшит сотрудничество между Украиной и ее партнерами. Об этом 24 каналу рассказал экс-сотрудник СБУ, эксперт Института будущего Иван Ступак.

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Скрытая поставка

Обозреватель отметил, что Украина и ее союзники обоснованно придерживаются стратегии ограничения информации о новых поставках из-за ряда рисков.

Надо умолчать об определенных поставках оружия, не рассказывать о них заранее... Или же ввести врага в заблуждение, сказав, что ничего нет, а потом через неделю – две сделать меткий выстрел. Надо дождаться и посмотреть, что приедет, и как мы будем это использовать. Возможно, мы увидим косвенные подсказки, что работает высокоточное оружие,

– объяснил эксперт.

По его словам, обо всем станет известно, когда "хлопок" будет возникать в очень отдаленных регионах и частях российского тыла.

"Главное – что "Рамштайн" есть, снабжение оружия не прекращается. Для нас важно, чтобы оно шло конвейером и тогда можно что-то планировать на все участки фронта, который растянулся на 2500 километров. Надо не просто это оружие получить от наших европейских друзей, его нужно где-то хранить определенное время, накапливать и распределять", – добавил экс-сотрудник СБУ.

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По его мнению, Украине очень важно, чтобы такие поставки оружия не прекращались. В то же время, существенно влияет на процесс и то, что россияне не могут отследить цепочки движения военной помощи.

"Мы не даем россиянам возможности перехватить поставки оружия. У них идея "фикс" – перехватить все где-то на границе... Их агентура и корректировщики работают и сидят в Украине. Сообщение заранее, что Украина что-то получила – даст возможность россиянам "отработать" задачу" своей агентуре. Нам это не выгодно, поэтому мы держим информационную тишину, пока это возможно", – объяснил Ступак.

Он указал, что такая "тишина" может быть просьбой США, которые не заинтересованы в том, чтобы провоцировать россиян на "нелепые и неадекватные действия".

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Что означало заявление Остина

Эксперт отметил, что многие европейцы убеждены в быстротечности войны в Украине и своим заявлением глава "Пентагона" Ллойд Остин дал понять, что военная тема будет актуальна и дальше.

Такие заявления адресованы производителям оружия. Они должны делать планы по закупке редкоземельных металлов, которые используются в современной технике и вооружении. То есть нужно делать долговременные контракты на 1-3, даже на 5-10 лет. Закупать эти материалы, делать их накопления, чтобы бесперебойно производить снаряды и технику,

– объяснил Ступак.

По его словам, в дальнейшем эту технику будут покупать Украина и другие европейские страны.

"Европейцы и американцы будут восстанавливать запасы своего оружия, которое они отдали украинцам. Также в США хотят занять рынок торговли оружием, который раньше занимали россияне, в частности, в странах Азии", – указал он.

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По его мнению, будет способствовать этому и то, что в российско-украинской войне американское оружие показало себя эффективным на поле боя.

"Поэтому эти заявления сделали для производителей, которые должны пересматривать свои планы вооружения, закупок и будет новый виток переоснащения более современной техникой. Пацифистские настроения выходят уже на третий план, о них нужно забывать, поскольку россияне показали, что война может быть кровавой, агрессивной и неадекватной вообще", – резюмировал эксперт.

Военная поддержка Украины: что известно

8 сентября министр обороны США Ллойд Остин во время открытия встречи Рамштайн-5 заявил, что страны мира готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

В ответ на это министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил американский народ за новый пакет безопасности помощи на 675 миллионов долларов.

В то же время Украину посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, у которого запланирована встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Среди возможных вопросов обсуждения – военная, экономическая и политическая поддержка.

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