Украина имеет небольшие шансы на выживание без помощи США, – Зеленский

Без военной и финансовой поддержки США Украине будет очень трудно давать отпор России. Владимир Зеленский считает, что в таком случае "шансов на выживание будет очень мало".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Украины в интервью NBC News.

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Насколько помощь США критична для Украины

Военная поддержка США, которую получает Украина, очень важна не только сейчас, когда наше государство дает отпор российской агрессии, но и в будущем – когда Россия решится пойти с новой войной. Зеленский добавил, что даже не хочет рассматривать вариант, в котором Киев останется без стратегического партнерства с Вашингтоном.

Вероятно, это будет очень, очень, очень сложно. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов – мало шансов выжить без поддержки США,

– заявил Зеленский.

Президент Украины также отметил, что российский диктатор Владимир Путин хотел сесть не для того, чтобы закончить войну. По мнению Зеленского, сейчас Кремль хочет заключить соглашение о прекращении огня, чтобы в будущем с России сняли санкции и появилась возможность перегруппировать российских солдат.

"Это действительно то, чего он хочет. Он хочет сделать паузу, подготовиться, потренироваться, снять некоторые санкции из-за прекращения огня и так далее", – объяснил Зеленский.

Ранее Чехия сообщила, что продолжит инициативу по поставке Украине крупнокалиберных боеприпасов, предоставив уже 1,6 миллиона снарядов.