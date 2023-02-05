Не когда-нибудь, а немедленно, – советник Залужного объяснил, что критически нужно Украине

Весь мир продолжает оказывать военную помощь Украине. В настоящее время наша страна срочно нуждается в истребителях F-16.

Об этом заявил специальный советник Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс. По его словам, эту помощь необходимо передать немедленно, а не "когда-то".

Кстати ЕС выделил новый пакет помощи Украине на 500 миллионов евро

Что критически нужно Украине

Как рассказал Райс, первое, что нужно Украине, – это способность наносить удары вглубь оккупированных территорий с помощью ракет большой дальности, таких как ATACMS, и истребители, такие как F-16.

По словам советника Залужного, страна-оккупантка переместила склады поставок за пределы радиуса действия HIMARS, поэтому нашему государству нужна способность стрелять в глубину и уничтожать любые склады, большие скопления живой силы и пункты управления, расположенные за пределами досягаемости HIMARS.

Такая помощь не должна поступать когда-либо позже, она должна быть немедленно одобрена Западом, чтобы быть доступной вовремя для весеннего или летнего наступления – или украинских, или российских войск,

– отметил Райс.

Военная помощь Украине: последние новости