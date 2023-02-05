Не когда-нибудь, а немедленно, – советник Залужного объяснил, что критически нужно Украине

5 февраля 2023, 20:46
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Источник:

"Укринформ"

Весь мир продолжает оказывать военную помощь Украине. В настоящее время наша страна срочно нуждается в истребителях F-16.

Об этом заявил специальный советник Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс. По его словам, эту помощь необходимо передать немедленно, а не "когда-то".

Кстати ЕС выделил новый пакет помощи Украине на 500 миллионов евро

Что критически нужно Украине

Как рассказал Райс, первое, что нужно Украине, – это способность наносить удары вглубь оккупированных территорий с помощью ракет большой дальности, таких как ATACMS, и истребители, такие как F-16.

По словам советника Залужного, страна-оккупантка переместила склады поставок за пределы радиуса действия HIMARS, поэтому нашему государству нужна способность стрелять в глубину и уничтожать любые склады, большие скопления живой силы и пункты управления, расположенные за пределами досягаемости HIMARS.

Такая помощь не должна поступать когда-либо позже, она должна быть немедленно одобрена Западом, чтобы быть доступной вовремя для весеннего или летнего наступления – или украинских, или российских войск,
– отметил Райс.

Военная помощь Украине: последние новости

  • Администрация Байдена объявила о новом пакете помощи Украине стоимостью 2,17 миллиарда долларов. Он впервые включает ракеты большей дальности.
  • США 6 января объявили пакет пособия на 3 миллиарда долларов. В Пентагоне опубликовали полный перечень оружия, которое предоставит Украине.
  • Также Украина получит от Франции радары для противовоздушной обороны Ground Master 200 (GM 200).
  • Вице-президент парламента Германии Катрин Геринг-Экардт заявила, что "Леопарды" должны предоставить Украине как можно скорее. Это нужно, чтобы ВСУ ответили на новую атаку российской армии.
  • Кстати, в Украину уже направляются немецкие танки Leopard 2. Первый танк отправляет Канада.
Автор: Софія Ковнір