Не когда-нибудь, а немедленно, – советник Залужного объяснил, что критически нужно Украине
Источник:"Укринформ"
Весь мир продолжает оказывать военную помощь Украине. В настоящее время наша страна срочно нуждается в истребителях F-16.
Об этом заявил специальный советник Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс. По его словам, эту помощь необходимо передать немедленно, а не "когда-то".
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Что критически нужно Украине
Как рассказал Райс, первое, что нужно Украине, – это способность наносить удары вглубь оккупированных территорий с помощью ракет большой дальности, таких как ATACMS, и истребители, такие как F-16.
По словам советника Залужного, страна-оккупантка переместила склады поставок за пределы радиуса действия HIMARS, поэтому нашему государству нужна способность стрелять в глубину и уничтожать любые склады, большие скопления живой силы и пункты управления, расположенные за пределами досягаемости HIMARS.
Такая помощь не должна поступать когда-либо позже, она должна быть немедленно одобрена Западом, чтобы быть доступной вовремя для весеннего или летнего наступления – или украинских, или российских войск,
– отметил Райс.
Военная помощь Украине: последние новости
- Администрация Байдена объявила о новом пакете помощи Украине стоимостью 2,17 миллиарда долларов. Он впервые включает ракеты большей дальности.
- США 6 января объявили пакет пособия на 3 миллиарда долларов. В Пентагоне опубликовали полный перечень оружия, которое предоставит Украине.
- Также Украина получит от Франции радары для противовоздушной обороны Ground Master 200 (GM 200).
- Вице-президент парламента Германии Катрин Геринг-Экардт заявила, что "Леопарды" должны предоставить Украине как можно скорее. Это нужно, чтобы ВСУ ответили на новую атаку российской армии.
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