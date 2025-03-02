В Минобороны раскрыли детали договоренности с Британией о 5000 ракет ПВО

В Великобритании украинская делегация во главе с Президентом Украины достигла стратегической договоренности о запуске масштабного проекта LMM-RapidRanger. Украина получит более 5000 зенитных ракет-перехватчиков.

Проект направленного на укрепление противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Детали масштабного оборонного проекта Украины и Великобритании

В рамках проекта на сумму 1,6 миллиарда финтов стерлингов Украина получит более 5 000 ракет-перехватчиков LMM (Lightweight Multirole Missile) и соответствующие пусковые установки.

LMM – это высокоточные ракеты-перехватчики, которые уже продемонстрировали эффективность в борьбе с дронами Shahed во время боев 2022 – 2024 годов.

Эта сделка стала одной из крупнейших оборонных договоренностей в истории Украины. Проект стоимостью 1,6 миллиарда фунтов стерлингов имеет целью усиление украинской ПВО до 2030 года. Финансирование обеспечивается кредитом под гарантии британского государственного агентства UK Export Finance (UKEF).

Реализация инициативы будет осуществляться в сотрудничестве с британской компанией Thales, украинскими предприятиями и правительством Великобритании.

Кроме поставки вооружения, межгосударственное соглашение предусматривает локализацию производства и передачу технологий, что будет способствовать стратегической независимости Украины в сфере ПВО.