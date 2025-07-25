Украина сможет обслуживать американскую ПВО на своей территории вместе с американцами

Вашингтон принял решение перейти от предоставления вооружения Украине к его продаже, что касается не только новых образцов, но и поддержки ранее переданных систем. Уже активно заключаются контракты на техобслуживание, ремонт и закупку запчастей.

Речь идет об обслуживании ПВО и САУ M109. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

Смотрите также Германия готовит восьмую систему IRIS-T для Украины, – посол

Как американское вооружение будут обслуживать в Украине?

В частности, Агентство по оборонному сотрудничеству США (DSCA) утвердило два разрешения, связанные с техническим обслуживанием систем ПВО и самоходных артиллерийских установок M109. Предельная сумма по обоим направлениям – до 330 миллионов долларов, однако окончательная стоимость будет зависеть от условий контрактов.

Наибольшее внимание привлекает разрешение на обслуживание ПВО стоимостью до 180 миллионов долларов. Он включает закупку оборудования, услуг по поддержке и ремонту американских систем, а также подготовку украинских специалистов. Особенностью является привлечение украинских компаний к выполнению работ, что свидетельствует о локализации техобслуживания на территории Украины.

Главным подрядчиком выбрана компания Sierra Nevada Corporation, которая не является производителем ПВО, но выполняет сложные заказы Пентагона, в частности, работает над новыми самолетами управления (или "Судного дня") для США, которые должны заменить E-4 Nightwatch.

Хотя конкретные типы систем ПВО не названы, Украина активно использует широкий спектр американских зенитных комплексов – от Stinger и Vampire до Patriot и гибридных решений вроде FrankenSAM (например, "Бук-М1" с ракетами RIM-7/AIM-7).

Также Украина недавно получила разрешение на покупку ЗРК MIM-23 HAWK и ремонт его ракет – на 172 миллиона долларов. Эти работы будут выполняться в Греции.

По САУ M109, разрешена продажа оборудования и услуг для обслуживания на сумму до 150 миллионов долларов. Подрядчиками выступят BAE Systems, Daimler Truck North America и Allison Transmission. Работы будут проходить в Европе, как и в случае с программой по восстановлению БМП Bradley. В целом ВСУ получили около 90 САУ M109 различных модификаций, от норвежских A3 до американских A6 Paladin.