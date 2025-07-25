Йдеться про обслуговування ППО та САУ M109. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

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Як американське озброєння обслуговуватимуть в Україні?

Зокрема, Агентство з оборонного співробітництва США (DSCA) затвердило два дозволи, пов’язані з технічним обслуговуванням систем ППО та самохідних артилерійських установок M109. Гранична сума за обома напрямами – до 330 мільйонів доларів, однак остаточна вартість залежатиме від умов контрактів.

Найбільшу увагу привертає дозвіл на обслуговування ППО вартістю до 180 мільйонів доларів. Він включає закупівлю обладнання, послуг з підтримки та ремонту американських систем, а також підготовку українських фахівців. Особливістю є залучення українських компаній до виконання робіт, що свідчить про локалізацію техобслуговування на території України.

Головним підрядником обрано компанію Sierra Nevada Corporation, яка не є виробником ППО, але виконує складні замовлення Пентагону, зокрема, працює над новими літаками управління (або "Судного дня") для США, які мають замінити E-4 Nightwatch.

Хоча конкретні типи систем ППО не названі, Україна активно використовує широкий спектр американських зенітних комплексів – від Stinger і Vampire до Patriot та гібридних рішень на кшталт FrankenSAM (наприклад, "Бук-М1" з ракетами RIM-7/AIM-7).

Також Україна нещодавно отримала дозвіл на купівлю ЗРК MIM-23 HAWK і ремонт його ракет – на 172 мільйони доларів. Ці роботи виконуватимуть у Греції.

Щодо САУ M109, дозволено продаж обладнання та послуг для обслуговування на суму до 150 мільйонів доларів. Підрядниками виступлять BAE Systems, Daimler Truck North America та Allison Transmission. Роботи відбуватимуться в Європі, як і у випадку з програмою з відновлення БМП Bradley. Загалом ЗСУ отримали близько 90 САУ M109 різних модифікацій, від норвезьких A3 до американських A6 Paladin.