25 августа, 18:58
Украина стремится получать от партнеров 1 миллиард долларов ежемесячно на закупку оружия в США
Основные тезисы
- Украина стремится получать ежемесячно 1 миллиард долларов от партнеров для закупки американского оружия.
- Президент Владимир Зеленский заявил об этом на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии, подчеркивая важность Норвегии в обеспечении безопасности Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство рассчитывает ежемесячно получать от партнеров не менее 1 миллиарда долларов. На них будет закупаться американское оружие.
Об этом он заявил на брифинге, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Что известно об ожиданиях Украины относительно иностранного финансирования?
Такое заявление Зеленский озвучил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Сторе.
Украинский президент также отметил, что Норвегия может играть важную роль в обеспечении безопасности нашего государства, в частности в сфере противовоздушной обороны и морской безопасности.
О чем Зеленский говорил с премьером Норвегии?
- Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере обсудил с Зеленским вопросы энергетики, безопасности в будущем, усиления украинского ВПК, необходимости возвращения похищенных украинских детей.
- Норвегия планирует предоставить Украине 8,5 миллиарда долларов поддержки в 2026 году и готова присоединиться к предоставлению гарантий безопасности после прекращения огня.
- Зеленский отметил на том, что от Норвегии наше государство хотело бы и в дальнейшем получать системы ПВО, а также продолжить обучение по управлению этими средствами украинских военных, как это происходит сейчас.