Укр Рус
24 Канал Новости Украины Україна прагне отримувати від партнерів 1 мільярд доларів щомісячно на закупівлю зброї у США
25 августа, 18:58
1

Украина стремится получать от партнеров 1 миллиард долларов ежемесячно на закупку оружия в США

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Украина стремится получать ежемесячно 1 миллиард долларов от партнеров для закупки американского оружия.
  • Президент Владимир Зеленский заявил об этом на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии, подчеркивая важность Норвегии в обеспечении безопасности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство рассчитывает ежемесячно получать от партнеров не менее 1 миллиарда долларов. На них будет закупаться американское оружие.

Об этом он заявил на брифинге, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также США должны быть привлечены: Норвегия очертила, какие гарантии безопасности нужны Украине

Что известно об ожиданиях Украины относительно иностранного финансирования?

Такое заявление Зеленский озвучил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Сторе.

Украинский президент также отметил, что Норвегия может играть важную роль в обеспечении безопасности нашего государства, в частности в сфере противовоздушной обороны и морской безопасности.

О чем Зеленский говорил с премьером Норвегии?

  • Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере обсудил с Зеленским вопросы энергетики, безопасности в будущем, усиления украинского ВПК, необходимости возвращения похищенных украинских детей.
  • Норвегия планирует предоставить Украине 8,5 миллиарда долларов поддержки в 2026 году и готова присоединиться к предоставлению гарантий безопасности после прекращения огня.
  • Зеленский отметил на том, что от Норвегии наше государство хотело бы и в дальнейшем получать системы ПВО, а также продолжить обучение по управлению этими средствами украинских военных, как это происходит сейчас.