Война закончилась бы в апреле, – Нарожный объяснил значение помощи партнеров Украины

Оружие и боеприпасы от западных партнеров существенно помогли Украине выдержать давление россии и продвигаться вперед. Если бы его не было, то уже в апреле в ВСУ могли бы начаться серьезные проблемы.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, если обобщить, одна единица ствольной артиллерии выдерживает около 2,5 – 3 тысяч выстрелов. После этого нужно заменять ствол, а в Украине их вообще не производят.

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Кроме того, с каждым днем сокращаются запасы боеприпасов для артиллерии. Если бы помощи от западных союзников не было, уже примерно в апреле ВСУ просто отстреляли бы весь арсенал. Тогда бы, в сущности, Украина не смогла бы пользоваться артиллерией.

Пригодится ли для войны и артиллерия, которую захватили у россиян во время контрнаступления в Харьковской области

Как отмечает Нарожный, сейчас в ВСУ есть 11 отдельных артиллерийских бригад. Одна из них полностью осталась на советском оружии, где используют 2С7 "Пион". К счастью, достаточно боеприпасов для этой пушки, ведь их начали использовать в войне только в декабре-январе 2014 – 2015 годов, пока другие типы артиллерии воевали уже с лета 2014-го.

У меня сейчас нет статистики. Но думаю, что процентов 60-70% нашей дальнобойной артиллерии сейчас составляют западные образцы. Если мы говорим о калибре 152-миллиметра и более,

– отметил Нарожный.

Во время контрнаступления украинские военные захватили из дальнобойной артиллерии преимущественно 2С5 "Гиацинт-С" и 2С19 "Мста-С". Это относительно хорошие образцы дальнобойной артиллерии преимущественно с 1980-х годов. Ранее у Украины было около 30 – 35 "Мста-С" и где-то 50 "Гиацинтов-С" на вооружении.

Если удалось захватить боеприпасы к этой артиллерии – это просто замечательно. Не стоит еще забывать о складе боеприпасов в освобожденной Балаклее, где тоже может найтись много ценных боеприпасов.

У меня есть подопечный артиллерист, который из "Гиацинта-С" с расстояния 30 километров попадал в двигавшийся автомобиль. Представьте, что такое из 30 километров попасть в квадрат 2 на 2. Поэтому в умелых руках это очень хорошее оружие,

– утверждает Нарожный.

Украина получила "каплю" оружия, но она переломила ход войны

Западное оружие помогло существенно снизить потери среди украинских военных. Нарожный напомнил заявления Владимира Зеленского в июне, когда на фронте гибли от 100 до 200 защитников в день.

Затем последовали первые залпы HIMARS, активно работала западная дальнобойная артиллерия, и уже сейчас у оккупантов бешеные проблемы с потерями и уничтоженными складами боеприпасов, командными пунктами и т.д.

Так, председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли недавно заявил, что ракеты HIMARS уничтожили более 400 целей . Условно на боекомплект к этой артиллерии потратили 100 миллионов долларов, а у россии потери на миллиарды.

Получит ли Украина ракеты в HIMARS на 300 километров

Как отметил Нарожный, системы HIMARS или M270 MLRS есть на вооружении и в Британии, и в Германии, и, вероятно, в других странах НАТО. Соответственно, там есть вся номенклатура боеприпасов, которых достаточно много. Просто обычно в Украине говорят только о 2 – GMLRS, которыми уже пользуются ВСУ, и ATACMS – на 300 километров.

Нынешняя ситуация напоминает все происходящее в апреле. Тогда Украина упорно просила реактивные системы залпового огня у Запада. Но там часто перекидывали "стрелки" друг на друга – все ждали, пока кто-нибудь первым предоставит это оружие.

И сейчас, я думаю, точно такая же ситуация. Кто-то наименее зависим от россии первым даст ATACMS, а затем оно откроет "греблю", и пойдет "волна" этого оружия. Думаю, что первыми будут США, потому что им бояться нечего,

– считает Нарожный.

Если бы не западная помощь, то война закончилась бы в апреле – Нарожный: смотрите видео

Напомним, Соединенные Штаты объявили о новом пакете помочь для Украины . Его стоимость – около 600 миллионов долларов. Сюда войдут дополнительные боеприпасы для HIMARS, 36 тысяч 105 миллиметровых артиллерийских снарядов, 1000 высокоточных 155 миллиметровых снарядов и другие интересные вещи.