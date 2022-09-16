Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, якщо узагальнити, одна одиниця ствольної артилерії витримує близько 2,5 – 3 тисяч пострілів. Після цього потрібно замінювати ствол, а в Україні їх взагалі не виробляють.

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Крім того, з кожним днем зменшуються запаси боєприпасів для артилерії. Якби допомоги від західних союзників не було, то вже приблизно у квітні ЗСУ просто відстріляли б весь арсенал. Тоді б, по суті, Україна не змогла б користуватися артилерією.

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Як наголошує Нарожний, зараз в ЗСУ є 11 окремих артилерійських бригад. Одна з них повністю залишилася на радянській зброї, де використовують 2С7 "Піон". На щастя, є достатньо боєприпасів для цієї гармати, адже їх почали використовувати у війні лише в грудні-січні 2014 – 2015 років, поки інші типи артилерії воювали вже з літа 2014-го.

В мене немає зараз статистики. Але думаю, що відсотків 60 – 70% нашої далекобійної артилерії зараз становлять західні зразки. Якщо ми говоримо про калібр 152-міліметри та більше,

– зазначив Нарожний.

Під час контрнаступу українські військові захопили з далекобійної артилерії переважно 2С5 "Гіацинт-С" та 2С19 "Мста-С". Це – відносно гарні зразки далекобійної артилерії переважно з 1980-х років. Раніше Україна мала близько 30 – 35 "Мста-С" та десь 50 "Гіацинтів-С" на озброєнні.

Якщо вдалося захопити боєприпаси до цієї артилерії – то це просто чудово. Не варто ще й забувати про склад боєприпасів у звільненій Балаклії, де теж може знайтися багато цінних боєприпасів.

В мене є підопічний артилерист, який з "Гіацинту-С" з відстані 30 кілометрів потрапляв в автомобіль, який рухався. Уявіть, що таке з 30 кілометрів потрапити у квадрат 2 на 2. Тому в умілих руках це дуже гарна зброя,

– стверджує Нарожний.

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Західна зброя допомогла суттєво зменшити втрати серед українських військових. Нарожний нагадав заяви Володимира Зеленського у червні, коли на фронті гинуло від 100 до 200 захисників на день.

Потім пішли перші залпи HIMARS, активно працювала західна далекобійна артилерія, і вже зараз в окупанті шалені проблеми з втратами та знищеними складами боєприпасів, командними пунктами тощо.

Так, голова Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі нещодавно заявив, що ракети HIMARS знищили понад 400 високовартісних цілей. Умовно на боєкомплект до цієї артилерії витратили 100 мільйонів доларів, а в росії втрати на мільярди.

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Як зазначив Нарожний, системи HIMARS або M270 MLRS є на озброєнні і в Британії, і в Німеччини, і, ймовірно, в інших країнах НАТО. Відповідно там є вся номенклатура боєприпасів, яких досить багато. Просто зазвичай в Україні говорять лише про 2 – GMLRS, якими вже користують ЗСУ, та ATACMS – на 300 кілометрів.

Теперішня ситуація нагадує все те, що відбувалося в квітні. Тоді Україна наполегливо просила реактивні системи залпового вогню у Заходу. Але там часто перекидали "стрілки" один на одного – всі чекали, поки хтось першим надасть цю зброю.

І зараз, я думаю, точно така ж ситуація. Хтось найменш залежний від росії першим дасть ATACMS, а потім воно відкриє "греблю", і піде "хвиля" цієї зброї. Думаю, що першими будуть США, бо їм боятися нічого,

– вважає Нарожний.

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Нагадаємо, Сполучені Штати оголосили про новий пакет допомогти для України. Його вартість – близько 600 мільйонів доларів. Сюди увійдуть додаткові боєприпаси для HIMARS, 36 тисяч 105-міліметрових артилерійських снарядів, 1000 високоточних 155-міліметрових снарядів та інші цікаві речі.