Если мы не одобрим помощь Украине, это откроет ящик Пандоры, – Блинкен

Украина с первых недель полномасштабной войны получает помощь от государств-союзниц. Партнеры подчеркивают, что так и будет продолжаться пока Россия не потерпит поражение.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз подчеркнул, что важно продолжать поддерживать Украину до того момента, пока Россия не потерпит поражение в войне, которую сама начала против мирного государства. Об этом он сказал на мероприятии, организованном вашингтонской некоммерческой организацией "Коалиция глобального лидерства США". 24 Канал.

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Украина должна добиваться успеха

По словам Блинкена, если Украина не будет получать поддержки, это позволит российскому президенту Владимиру Путину остаться безнаказанным, так что он продолжит реализовывать свои планы.

Мы должны обеспечить, чтобы Украина продолжала добиваться успеха. Мы должны обеспечить, чтобы Россия продолжала терпеть поражение… Если мы этого не сделаем, Путину будет позволено действовать безнаказанно, что откроет ящик Пандоры агрессии по всему миру,

– подчеркнул госсекретарь.

Кроме Украины, вопрос дополнительного финансирования также важен для Израиля.

В Сенате появился обновленный проект финансирования на 111 миллиардов