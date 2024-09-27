Союзникам Украины не хватает денег для поставок оружия, – Bloomberg

Партнеры Украины поддерживают наше государство с первых дней полномасштабного вторжения России. В то же время западные журналисты пишут, что с поставками оружия могут возникнуть проблемы.

Источники издания Bloomberg рассказали, что военная помощь Украине на 2025 год оказалась под угрозой. Это связано с тем, что у одних союзников проблемы с получением финансирования, а другие отказываются его увеличивать.

Смотрите также Переменный успех, новые тактики и угрозы России: какова ситуация на фронте Донецкой области и что будет дальше

Экономика России находится в состоянии войны

По словам анонимных источников издания, Украина пытается убедить своих западных союзников выполнить обещания, поскольку будущая зима станет уже третьей с момента полномасштабного вторжения России.

Зато военно-промышленный комплекс России наоборот опережает способность Украины по приобретению боеприпасов и ракет.

Динамика показывает, что экономика России находится в состоянии войны, а экономики союзников Украины – нет.

Как подчеркивает Bloomberg, значительная часть военной поддержки Украины в 2025 году связана с соглашением "Большой семерки" о предоставлении кредитов на сумму 50 миллиардов долларов из прибыли, полученной от замороженных активов российского Центробанка.

При этом продолжается обсуждение деталей сделки. США хотят получить гарантии, что Венгрия не будет блокировать меры ЕС. Окончательная цифра может оказаться ниже, если договоренности не будут достигнуты.

Однако даже 50 миллиардов долларов недостаточно Украине для еще одного года войны. Издание отмечает, что такой кризис наступает в опасный момент, ведь может заставить Киев начать переговоры с позиции слабости.