Великобритания объявила о новом пакете помощи Украине: он будет включать танки, артиллерию и ракеты

Великобритания объявила о новом пакете помощи Украине. В него войдут танки, артиллерия и ракеты различного типа.

Стоимость пакета будет составлять почти 200 миллионов долларов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Что войдет в новый пакет помощи от Британии

О новом пакете помощи для Украины от Великобритании объявил ее министр обороны Джон Гили на полях саммита "Рамштайн".

По его словам, стоимость нового пакета помощи для Украины будет составлять 150 миллионов фунтов стерлингов, что примерно составляет 187,5 миллиона долларов США.

Сейчас мы еще объявили о 150 млн фунтов на различные средства. Танки, артиллерийские средства. И ракеты "земля-воздух", "воздух-воздух". Потому что безопасность Украины – это мировая безопасность,

– заявил Гили.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с Гили в Брюсселе 12 февраля в рамках саммита в формате "Рамштайн". Он также впервые встретился с Питом Гегсетом.