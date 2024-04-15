Ключевым является заявление Трампа: политолог оценил шансы Украины на помощь от США

В Sky News предположили, что атака на Израиль может ускорить решение о принятии совместного пакета финансовой помощи для Украины и Израиля. Однако все зависит от позиции республиканцев, когда они примут такое решение. Возможно, речь пойдет о займе для нашей страны.

Об этом рассказал 24 Каналу политолог Алексей Кошель, отметив, что для Украины ключевым является заявление Дональда Трампа, который сказал, что вопрос помощи Украине должен быть рассмотрен. Единственное, что это будет не формат гранка, а кредит за российские деньги.

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"Ключевым является заявление Трампа – это означает, что голоса в нижней палате будут. Это уже вопрос времени", – сказал Кошель.

Почему важна позиция США

Для Украины важен не так вопрос денег, как позиция США, что дает четкий сигнал о поддержке Украины. Это сигнал, который влияет на действия наших европейских союзников.

По мнению политолога, в день, когда в США заговорили о пакете помощи для Украины, Германия приняла решение о предоставлении нашей стране еще одной системы Patriot в срочном формате.

Можем это связывать или нет, но решение Конгресса станет ключевым сигналом и для мира, и для России. Оно повлияет на характер ряда переговоров, которые состоятся в ближайшее время,

– отметил Алексей Кошель.

Он рассказал, что запланирован огромный формат переговоров между премьер-министром Италии и Си Цзиньпином, также Олаф Шольц будет иметь разговор с китайским лидером. Си Цзиньпин прибудет с визитом и во Францию. В Швейцарии 15 – 16 июня будет проходить Саммит мира.

Кошель считает, что решение США будет влиять на все эти переговорные процессы, которые будут касаться вопросов Украины.

Финансовая помощь от Соединенных Штатов Америки