Про це розповів 24 Каналу політолог Олексій Кошель, зазначивши, що для України ключовою є заява Дональда Трампа, який сказав, що питання допомоги Україні має бути розглянуте. Єдине, що це буде не формат гранку, а кредит за російські гроші.

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"Ключовою є заява Трампа – це означає, що голоси у нижній палаті будуть. Це вже питання часу", – сказав Кошель.

Чому важлива позиція США

Для України важливо не так питання грошей, як позиція США, що дає чіткий сигнал про підтримку України. Це сигнал, який впливає на дії наших європейських союзників.

На думку політолога, у день, коли у США заговорили про пакет допомоги для України, Німеччина прийняла рішення про надання нашій країні ще однієї системи Patriot в терміновому форматі.

Можемо це зв’язувати або й ні, але рішення Конгресу стане ключовим сигналом і для світу, і для Росії. Воно вплине на характер низки переговорів, які відбудуться найближчим часом,

– зауважив Олексій Кошель.

Він розповів, що запланований величезний формат переговорів між прем'єр-міністром Італії та Сі Цзіньпіном, також Олаф Шольц матиме розмову із китайським лідером. Сі Цзіньпін прибуде із візитом і до Франції. У Швейцарії 15 – 16 червня проходитиме Саміт миру.

Кошель вважає, що рішення США буде впливати на всі ці переговорні процеси, які стосуватимуться питань України.

Фінансова допомога від Сполучених Штатів Америки