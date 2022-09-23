В политике наступает переломный момент, – Жданов о позиции Европы и поставках оружия

Запад не перестает поддерживать Украину в борьбе против российских оккупантов. Более того, вероятно, страны-партнеры активизируют поставки необходимого нам оружия и техники.

Не помогать Украине будет дурным тоном

Мы можем рассчитывать на соответствующую помощь даже после объявления путиным частичной мобилизации, в рамках которой оккупационные войска могут увеличиться на 300 тысяч человек. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

К теме Украина готовилась, а Запад поддерживает, – военный обозреватель о мобилизации в россии

По его мнению, сегодня наступает переломный момент в политике, когда становится понятно – тот, кто действительно выступает за мир и против этой войны, должен сделать что-нибудь, чтобы помочь Украине победить.

Жданов отметил, что речь идет не только о партнерах, которые поддерживают нас с самого начала. То есть география стран, которые могут предоставить Украине оружие или любую другую военно-техническую помощь, может расшириться.

Теперь будет плохим тоном не помогать Украине. Дай патроны, дай стрелковое оружие, дай тяжелое вооружение. Все, что можно, все давай,

– подчеркнул военный эксперт.

Тестирование нового американского оружия

Также Жданов прокомментировал предложение заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова по поводу тестирования новейших разработок американского оружия в условиях реальных боевых действий, то есть в Украине.

Военный эксперт отметил, что среди такого оружия есть даже ракета HIMARS дальностью до 500 километров.

"Если они дадут нам пару десятков для теста, то мы можем достать до Брянска или Курска", – отметил он.

Олег Жданов о военной помощи Украине: смотрите видео

Нас поддерживают почти все, – Зеленский

Слова Жданова по поводу активизации поддержки Украины подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 22 сентября. Он отметил, что сейчас происходит дипломатическая мобилизация мирового сообщества и нам помогают не только наши традиционные партнеры, а уже почти все. Такова международная реакция на новые российские эскалационные шаги.