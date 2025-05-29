Благодаря позиции Трампа Европа достигла для себя больших преимуществ. Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, объяснив, что европейские страны получили время для мобилизации собственных ресурсов.

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Какую важную вещь осознали в Европе

Несмотря на заявления, что США не покинут Европу, Трамп может легко дистанцироваться от потенциального конфликта. Если бы американский президент был более решительным и смог убедить Путина, что он должен прекратить огонь, то Европа не имела бы дополнительного времени.

Тогда Россия уже бы готовила свои ударные группы для атак на севере – по территории Эстонии или Финляндии. Однако, учитывая неторопливость Трампа, Европа получила шанс на подготовку. Также там понимают, что Украина не должна упасть.

На фоне 2 – 3 недели, о которых говорил Трампа, теперь будут выдвигать дополнительные требования к Европе. Она будет вынуждена делать определенные шаги. Поэтому есть плохие, угрожающие для нас моменты, а есть наоборот – хорошие,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Соглашения, которые подписали в Германии, очень важны. Например, о финансировании в украинское ВПК, изготовления дальнобойного оружия, которая прошла испытания в Украине и готова к применению. Его могут развернуть через несколько недель.

"В Кремле услышали об этом и разволновались. Ведь говорится об изготовлении оружия именно в Украине. Сергей Лавров уже жалуется по этому поводу, потому что понимает, что если в Россию начнут прилетать не только дроны, но и ракеты – эффект будет другой", – добавил Валерий Клочок.

Итак, Трамп убил двух зайцев сразу – заставил Европу увеличить способности собственной самообороны, а также может ввести новые санкции против России. Возможно, именно поэтому президенту США нужны 2 – 3 недели. В любом случае время играет не в пользу России или Украины, потому что мы также воюем, а Европе.

Там вынуждены принимать решение о военной помощи нашему государству. Остается надеяться, что контрактов с европейскими странами будет становиться все больше.

То, что Лавров сразу выступил с заявлением, подтверждает, что в Кремле реально "подгорает" из-за того, что Европа приобщается к усилению обороноспособности Украины,

– подытожил Валерий Клочок.

К слову, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что передача Украине дальнобойных ракет Taurus "является в пределах возможного". Он добавил, что сначала украинские военные должны пройти длительный этап обучения.