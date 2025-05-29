Завдяки позиції Трампа Європа досягла для себе великих переваг. Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, пояснивши, що європейські країни отримали час для мобілізації власних ресурсів.

Дивіться також Такого ніхто не очікував: яку несподівану заяву озвучив Трамп

Яку важливу річ усвідомили у Європі

Попри заяви, що США не покинуть Європу, Трамп може легко дистанціюватися від потенційного конфлікту. Якби американський президент був більш рішучим і зміг переконати Путіна, що він має припинити вогонь, то Європа не мала б додаткового часу.

Тоді Росія вже б готувала свої ударні групи для атак на півночі – по території Естонії або Фінляндії. Однак, з огляду на непоквапливість Трампа, Європа отримала шанс на підготовку. Також там розуміють, що Україна не повинна впасти.

На тлі 2 – 3 тижні, про які говорив Трампа, тепер висуватимуть додаткові вимоги до Європи. Вона буде змушена робити певні кроки. Тож є погані, загрозливі для нас моменти, а є навпаки – хороші,

– наголосив Валерій Клочок.

Угоди, які підписали у Німеччині, є дуже важливими. Наприклад, про фінансування в українське ВПК, виготовлення далекобійної зброї, яка пройшла випробування в Україні та готова до застосування. Її можуть розгорнути через декілька тижнів.

"У Кремлі почули про це й розхвилювалися. Адже мовиться про виготовлення зброї саме в Україні. Сєргєй Лавров уже бідкається з цього приводу, бо розуміє, що якщо в Росію почнуть прилітати не тільки дрони, а й ракети – ефект буде інший", – додав Валерій Клочок.

Отже, Трамп вбив двох зайців одразу – змусив Європу збільшити спроможності власної самооборони, а також може ввести нові санкції проти Росії. Можливо, саме тому президенту США потрібні 2 – 3 тижні. У будь-якому випадку час грає не на користь Росії чи Україні, бо ми також воюємо, а Європі.

Там вимушені ухвалювати рішення про військову допомогу нашій державі. Залишається сподіватися, що контрактів з європейськими країнами ставатиме дедалі більше.

Те, що Лавров одразу виступив із заявою, підтверджує, що у Кремлі реально "підгорає" через те, що Європа долучається до посилення обороноздатності України,

– підсумував Валерій Клочок.

До слова, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що передача Україні далекобійних ракет Taurus "є в межах можливого". Він додав, що спершу українські військові мають пройти тривалий етап навчання.